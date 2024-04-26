Сьогодні фестиваль "Країна Мрій" — культурне явище для однодумців

Легенді українського етнороку, мультиінструменталісту та самобутньому виконавцю Олегу Скрипці, якого завжди дратували довгі руки Кремля, виповнилося 60. Ще до незалежності України Скрипка та гурт "Воплі Відоплясова" стали фундаторами вітчизняної рок-музики та сучасного звучання української пісні.

"Телеграф" нагадує, що в питаннях харизми, драйву та любові до української культури Скрипка завжди був на передових позиціях та ніколи не зраджував собі. Під час великої війни артист не припиняв працювати на благо процвітання української культури, даруючи шанувальникам симбіоз рок-музики та фольклору.

Пан Олег, сім’я якого не виїжджала з України під час великої війни, з презирством та недовірою ставиться до виконавців, які свого часу просували "рускій мір" в маси, а після відкритої агресії Росії раптом повернулися обличчям до України.

Творчість - задля перемоги. Скріншот

Фестивалю "Країна Мрій", який заснував Олег Скрипка, цього року виповнюється 20. На сьогоднішній день це вже справжнє культурне явище, яке об’єднує однодумців. Саме на цьому фестивалі був започаткований тренд масових гулянь у вишиванках та масового співання гімну України.

Фестиваль "Країна Мрій". Фото instagram.com/o.skrypka/

Під час війни Олег Скрипка презентував кліп-епос "Номад", створений за допомогою штучного інтелекту. Це своєрідна алегорична подорож у світ українських міфів, перенесена в сучасність. Кліп розповідає історію воїна-мандрівника.

"Номад" - емоційний військовий епос

З військовими. Фото instagram.com/o.skrypka/

Під час війни Олег Скрипка активно займається благодійністю, виступає перед військовими, просуваючи важливу тезу — завдяки наполегливій боротьбі та супротиву все українське стало модним, популярним та сучасним. І це назавжди.

На ювілейному концерті в Києві. Фото пресслужба ВВ

Раніше "Телеграф" писав, що лідер "Культурного десанту" Коля Сєрга різко прокоментував скандал із стелою на Донеччині. Знаменитість вважає, що приховування шрамів та втрат — це банальна показуха.