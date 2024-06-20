Статус "у розшуку" в "Резерв +": як уникнути проблем, розповіли у Міноборони

Його можна виявити при оновленні персональних даних

У застосунку "Резерв плюс" з 18 червня є електронний військово-обліковий документ з QR-кодом. Під час оновлення у деяких може з’явитись статус "У розшуку", і потрібно знати, чи треба йти у територіальний центр комплектування (ТЦК), чи можна розв'язувати проблему дистанційно.

У Міністерстві оборони зазначають, що алгоритм дій залежить від того, яким способом громадянин оновлював дані. Якщо статус був виявлений під час оновлення даних у застосунку "Резерв +", то треба повторно авторизуватись, пише "РБК-Україна".

Після цього статус "У розшуку" повинен зникнути, якщо причина була саме у технічних моментах. Якщо ж нічого не змінилось, доведеться розв'язувати проблему іншим шляхом.

Військовозобов’язаному громадянину потрібно буде особисто відвідати ТЦК за місцем прописки та повідомити про проблему. Там доведеться оновлювати свої персональні дані.

Про цей статус також можна дізнатись у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). У такому випадку доведеться звернутись до ТЦК.

У Міноборони розповіли, що такий статус з’являється у громадян-порушників правил військового обліку. Вони перерахували ці категорії:

громадяни, які отримали повістку у ТЦК для оновлення персональних даних та проігнорували її;

чоловіки, яких зняли з військового обліку без належних на те правових підстав та які не стали на облік за місцем проживання;

призовники, які не стали на військовий облік до досягнення мобілізаційного віку.

Нагадаємо, що наразі мобілізаційний вік ― від 25 до 60 років. Мінімальний поріг до 18.05.24 був 27 років. Саме з вказаної дати набув чинності новий закон про мобілізацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки діятиме QR-код в е-квитку. Уряд вніс важливі зміни у користування застосунку "Резерв плюс" військовозобов’язаними.