Працівники ще одного виду підприємств зможуть отримати бронь: кого це стосується

Відповідні зміни у постанову вніс Кабмін

До постанови про бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час знову було внесено зміни. Так Кабмін погодив бронювання працівників підприємств, які здійснюють розмінування територій.

Про це йдеться у постанові від 18 червня 2024 р. № 723. Зауважимо, що до переліку критично важливих підприємств можуть потрапити не тільки державні, а й приватні та комунальні.

Механізм бронювання було розширено на військовозобов’язаних, які працюють "на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства".

Раніше цей порядок поширювався лише на військовозобов’язаних, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, в Україні хочуть запустити електронне бронювання від мобілізації. Найімовірніше, нова функція стане доступною вже цього літа.