Работники еще одного вида предприятий смогут получить бронь: кого это касается

Соответствующие изменения в постановление внес Кабмин

В постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время снова были внесены изменения. Так, Кабмин согласовал бронирование работников предприятий, осуществляющих разминирование территорий.

Об этом говорится в постановлении от 18 июня 2024 г. №723. Заметим, что в список критически важных предприятий могут попасть не только государственные, но и частные и коммунальные.

Механизм бронирования был расширен на военнообязанных, которые работают "на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, являющихся операторами противоминной деятельности и проводящих разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством".

Ранее этот порядок распространялся только на военнообязанных, работающих:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, в Украине хотят запустить электронное бронирование от мобилизации. Скорее всего, новая функция станет доступна уже этим летом.