Работники еще одного вида предприятий смогут получить бронь: кого это касается
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Соответствующие изменения в постановление внес Кабмин
В постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время снова были внесены изменения. Так, Кабмин согласовал бронирование работников предприятий, осуществляющих разминирование территорий.
Об этом говорится в постановлении от 18 июня 2024 г. №723. Заметим, что в список критически важных предприятий могут попасть не только государственные, но и частные и коммунальные.
Механизм бронирования был расширен на военнообязанных, которые работают "на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, являющихся операторами противоминной деятельности и проводящих разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством".
Ранее этот порядок распространялся только на военнообязанных, работающих:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Напомним, в Украине хотят запустить электронное бронирование от мобилизации. Скорее всего, новая функция станет доступна уже этим летом.