Працівники ще однієї сфери отримають бронь від мобілізації, але лише на рік

Стосується це також не всіх працівників

Працівники ще однієї сфери економіки матимуть бронювання від мобілізації на рік. Йдеться саме про аграріїв.

Про це повідомляє Міністерство фінансів. Зазначається, що таке рішення необхідне, аби умови збору врожаю були безпечними.

"Працівників агросектору бронюватимуть на рік. Щоб створити умови безпечного збору урожаю, працівників аграрного сектору бронюватимуть від мобілізації", — йдеться у повідомленні.

Для безпечної діяльності аграріїв, як зауважує Мінфін, було ухвалено декілька рішень, зокрема:

перше — це автоматично пролонговані існуючі бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів;

друге — подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість;

третє, стосується лише певних професій, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі. Кількість бронювань таких працівників є обмеженою, адже її можуть отримати лише критично необхідна кількість співробітників. Це будуть погоджувати військові.

Раніше "Телеграф" писав, що задля стабільної роботи бізнесу влада може дозволити заплатити за бронювання деяких працівників. Для цього запровадять спеціальний збір.Таку ідею закладено в проєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних" (№11332), що внесений групою народних депутатів.