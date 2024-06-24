В небе над Волынью заметили редкое природное явление: такое же бывает и на Марсе (фото)

Такой сюрприз природы есть также и на других планетах

В небе над Волынью заметили редкое атмосферное явление — серебристые облака, или, как их еще называют, светящиеся облака. Они видны в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом Солнца.

Соответствующие фотографии были опубликованы в Telegram-канале UaMeteo. Запечатлеть явление удалось в городе Киверцы.

"Сезон серебристых облаков продолжается", — говорится в подписи под фото.

Серебристые облака — это самые высокие облака в атмосфере Земли. Они видны только при освещении Солнцем, когда оно находится на высоте 6—16° под горизонтом. Облака передвигаются в верхних слоях атмосферы исключительно быстро — их средняя скорость составляет около 27,8 метра в секунду.

Чаще всего в северном полушарии они появляются с мая по сентябрь, причём, например, на широте 56° наиболее часто — с последних десяти дней июня до второй декады июля.

Облака могут даже показаться светящимися, так как зашедшее солнце может подсвечивать только достаточно высокие объекты, как небосклон или мезосферные облака.

Интересно, что аналогичные явления наблюдаются и на других планетах, в частности, на Марсе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне над Киевом запечатлели "клубничную" Луну. Такая Луна означает, что небесное тело находится близко от Марса и полностью напротив Солнца.