Для ухилянтів закривають ще одну лазівку: в Україні змінюють правила вступу на аспірантуру

У 2024 році фіксується різкий сплеск інтересу до отримання додаткової освіти

В Україні змінюють правила вступу на аспірантуру 2024 року. Причиною тому стало те, що багато чоловіків мобілізаційного віку використовують здобуття освіти як привід ухилитися від служби.

Про це повідомив голова Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий у своєму Facebook. За його словами, єдиний вступний іспит (ЄВІ) залишається чинним, а прохідний бал у частині тестів загальної навчальної компетенції (ТЗНК) становитиме 160.

"І ця частина є обовʼязковою для допуску до вступних випробувань закладу чи установи. Іноземна мова складається і є обовʼязковою для вступу до магістратури, але НЕ обовʼязковою для допуску до вступу до аспірантури. Однак зріз знань та загальний рівень побачимо та проаналізуємо", — написав міністр.

Ще одна зміна стосується вступу на аспірантуру за контрактом. Тепер це можна зробити лише на вечірню чи заочну форму, які не дають права на відстрочку. На бюджеті буде збільшено кількість місць з 3200 до 7000, щоб не відрізати можливість вступу для мотивованих і здібних.

Лісовий зазначив, що на аспірантуру щороку вступало близько 7-8 тисяч людей на бюджеті та контракті сумарно. У 2024 році було запроваджено єдиний іспит, на який реєструвалися 246 тисяч людей, з них 79% чоловіків. Усього ж було зареєстровано 91,5 тисячі чоловіків мобілізаційного віку.

"Те, що система освіти стала такою "дірою" для ухилянства свідчить про симптоми її занедбаності. І саме тому ми розпочали її комплексну трансформацію. Бо якість освіти і цінності, які плекаються в цій системі, мають значення", — додав він.

Нагадаємо, Закон про "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає, що в період дії воєнного стану право на відстрочку мають студенти денної форми навчання, заочна — не підходить.