Для уклонистов закрывают еще одну лазейку: в Украине меняют правила вступления на аспирантуру

В 2024 году фиксируется резкий всплеск интереса к получению дополнительного образования

В Украине меняют правила вступления на аспирантуру в 2024 году. Причиной тому стало то, что многие мужчины мобилизационного возраста используют получение образования как повод уклониться от службы.

Об этом сообщил глава Министерства образования и науки Оксен Лисовый в своем Facebook. По его словам, единый вступительный экзамен (ЄВІ) остается в силе, а проходной балл в части тестов общей учебной компетенции (ТЗНК) составит 160.

"И эта часть обязательна для допуска к вступительным экзаменам заведения или учреждения. Иностранный язык сдают и он является обязательным для поступления в магистратуру, но НЕ обязательным для допуска к поступлению в аспирантуру. Однако срез знаний и общий уровень увидим и проанализируем", — написал министр.

Еще одно изменение касается вступление на аспирантуру по контракту. Теперь это можно сделать лишь на вечернюю или заочную форму, которые не дают права на отсрочку. На бюджете же будет увеличено количество мест с 3200 до 7000, чтобы не отрезать возможность вступления для мотивированных и способных.

Лисовой отметил, что на аспирантуру ежегодно вступали около 7-8 тысяч людей на бюджете и контракте суммарно. В 2024 году был введен единый экзамен, на который зарегистрировались 246 тысяч людей, из них 79% мужчин. Всего же было зарегистрировано 91,5 тысячи мужчин мобилизационного возраста.

"То, что система образования стала такой "дырой" для уклонения свидетельствует о симптомах ее запущенности. И именно поэтому мы приступили к ее комплексной трансформации. Ибо качество образования и ценности, которые питаются в этой системе, имеют значение", — добавил он.

Напомним, Закон о "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает, что в период действия военного положения право на отсрочку имеют студенты дневной формы обучения, заочная — не подходит.