Поліціянта, який "допомагав" Тищенку у Дніпрі, вже покарали, але в мережі незадоволені: подробиці

Звільнений коп став правоохоронцем зовсім нещодавно

Поліціянта Богдана Писаренка, який у Дніпрі допомагав нардепу Тищенку чинити напад на військового, звільнили з Національної поліції. Нагадаємо, інцидент з побиттям військовослужбовця стався 20 червня, у центрі міста.

Про звільнення копа повідомив воїн-доброволець ЗСУ Олег Симороз. Він зауважив, що одного звільнення недостатньо.

"Писаренка звільнено з Національної поліції. Без вашої допомоги з розголосом цього б не було, тому це ваша заслуга! Та тільки звільнення недостатньо, має бути реальна кримінальна відповідальність й для Тищенка також", — написав Симороз.

Нагадаємо, звільнений коп став правоохоронцем зовсім нещодавно. Він закінчив навчання в Національній академії внутрішніх справ та проходив службу на посаді дільничного офіцера, в Києві.

Раніше Симороз повідомляв, що Писаренко у своїй декларації не зазначив жодного майна. Тобто, згідно з документом, молодий експоліціянт живе на вулиці.

"Подивився його декларацію. Молоде дарування виявилось безхатченком, а ні орендного житла, а ні особистого, а ні житла родини, чи знайомих, яким він користується, живе бідненький в Києві, на вулиці. На аватарці в Інстаграмі він красується за кермом BMW, але в декларації жодного автомобіля також не вказано", — писав воїн-доброволець.

На його думку, Писаренко не більше, ніж виконавець, якого Тищенку виділили поліцейські з високими погонами. І тому, як зазначає Симороз, у цій справі обов’язково необхідно розбиратися. Користувачі мережі погоджуються зі словами Симороза та зазначають, що одного звільнення недостатньо, адже поліціянт скоїв злочин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що серед охоронців нардепа було також помічено колишнього ОПЗЖніка Сергія Савченка, а також журналіст Денис Кошельник встановив особу ще одного "охоронця". Ним виявився у минулому вандал, а нині тренер зі страйкболу Микола Щегельський.