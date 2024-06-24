Полицейского, который "помогал" Тищенко в Днепре, уже наказали, но в сети недовольны: подробности

Уволенный коп стал правоохранителем совсем недавно

Полицейского Богдана Писаренко, который в Днепре помогал нардепу Тищенко совершать нападение на военного, уволили из Национальной полиции. Напомним, инцидент с избиением военнослужащего произошел 20 июня, в центре города.

Об увольнении копа сообщил воин-доброволец ВСУ Олег Симороз. Он отметил, что одного увольнения недостаточно.

"Писаренко уволен из Национальной полиции. Без вашей помощи с оглаской этого бы не было, поэтому это ваша заслуга! Но только увольнения недостаточно, должна быть реальная уголовная ответственность и для Тищенко также", — написал Симороз.

Напомним, уволенный коп стал правоохранителем совсем недавно. Он закончил обучение в Национальной академии внутренних дел и проходил службу в должности участкового офицера в Киеве.

Ранее Симороз сообщал, что Писаренко в своей декларации не указал ни одного имущества. То есть, согласно документу, молодой экс-полицейский живет на улице.

"Посмотрел его декларацию. Молодое дарование оказалось бездомным, ни арендного жилья, ни личного, ни жилья семьи, или знакомых, которым он пользуется, живет бедненький в Киеве, на улице. На аватарке в Инстаграм он красуется за рулем BMW, но в декларации ни одного автомобиля также не указано", — писал воин-доброволец.

По его мнению, Писаренко не больше, чем исполнитель, которого Тищенко выделили полицейские с высокими погонами. И потому, как отмечает Симороз, по этому делу обязательно необходимо разбираться. Пользователи сети соглашаются со словами Симороза и отмечают, что одного увольнения недостаточно, ведь полицейский совершил преступление.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что среди охранников нардепа был также замечен бывший ОПЗЖник Сергей Савченко, а также журналист Денис Кошельник установил личность еще одного "охранника". Им оказался в прошлом вандал, а ныне тренер по страйкболу Николай Щегельский.