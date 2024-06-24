Можлива родичка "королеви красоти ДНР" та охоронець нічного клубу: хто з оточення Тищенка нападав на військового в Дніпрі

У цій історії залишається ще багато питань

Стало відомо хто ще причетний до нападу на військовослужбовця Дмитра Павлова у Дніпрі, який стався 20 червня. Виявилося, що один з учасників інциденту — Сергій Цубера, полтавський депутат від партії ОПЗЖ, яку заборонили в Україні у 2022 році. Він ніби таксує по Києву у комендантську годину.

Таку думку висловив військовий волонтер, журналіст, громадський діяч Денис Кошельник. Подробицями він поділився в етері ДніпроTV.

Окрім того, серед нападників, за словами Кошельника, був ще й тренер зі страйкболу.

"З кожним днем ми по одному викриваємо їх. Цієї ночі я не спав десь до другої, третьої години, аналізував, переглядав відео. Протягом усієї ночі я думав, як дізнатися, хто той високий хлопець, який давив Дмитра коліном на спину та бив його зверху. Я його знайшов. Це взагалі тренер зі страйкболу. Сьогодні я запишу про нього відео", — зазначив військовий волонтер.

Слід зазначити, що інформація про нападників у мережі трохи відрізняється. Інші джерела пишуть, що одним із охоронців депутата Миколи Тищенка, який брав участь у нападі на військового з дитиною, виявився 39-річний Костянтин Цубер із Києва. Як пишуть у Telegram-каналах, раніше він працював охоронцем у нічному клубі Karusel Club.

За данними блогера та волонтера Сергій Стерненко. Серед нападників все ж був чоловік на ім’я Сергій, колишній депутат від партії ОПЗЖ. Але прізвище його Савченко.

Денис Кошельник також розповів,що в політичних колах говорять про намір Миколи Тищенка після війни створити власну приватну військову компанію (ПВК).

Також волонтер розповів про помічницю нардепа Евеліні Андрієвській, яка знімала напад на камеру та є у списку "Миротворця".

"Вона є родичкою дружини одного з дуже відомих військових командирів, якого, напевно, знає весь світ. Це дуже погано, оскільки саме через це вона собі багато дозволяє. Такі люди зазвичай кимось прикриваються та роблять те, що вони роблять", — стверджує Кошельник.

За даними ЗМІ, вже після анексії Криму помічниця нардепа відвідувала півострів. Вона їздила на концерт Григорія Лепса, який підтримував Путіна. А в 2022 році Андрієвська отримала подяку від ГУР. Вона навіть хвалилася в соцмережах спільним фото з Кирилом Будановим.

Евеліна, ймовірно, є родичкою самопроголошеної "королеви ДНР" Аліни Андрієвської. Мало того, що обидві носять одне прізвище, та ще й дуже схожі зовні. Обидві Андрієвські – родом з окупованого Донецька.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у мережі встановили особу копа, який теж брав участь у нападі на військового. Ним виявився співробітник Нацполіції із міста Київ.