Рус

Бійка у Дніпрі. Нардеп Тищенко не хоче складати мандат, але з'явилась ще одна "екзотична" підстава

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
922
Нардеп Микола Тищенко Новина оновлена 24 червня 2024, 22:10
Нардеп Микола Тищенко. Фото facebook.com/NikolayTishenko

Поки скандал з побиттям екс-бійця підрозділу Kraken набирає обертів, з'ясувалось, чи можна насправді покарати народного обранця

Після гучного скандалу з побиттям охороною нардепа Миколи Тищенка колишнього військовослужбовця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова у Дніпрі парламентар поки не хоче і не планує складати свій мандат. Про це йдеться у статті на "Телеграфі" на тему можливих політичних наслідків для обранця після чергової гучної пригоди.

"Він же є мажоритарником, якого обрали 40 тисяч киян. Ніхто не може позбавити його мандату", — розказав "Телеграфу" проінформований співбесідник, наближений до опального нардепа, коментуючи чутки в кулуарах та заклики у соцмережах позбавити Тищенка депутатських повноважень.

Теж саме підтвердили журналістам видання й інші високопоставлені джерела в парламентській фракції "Слуга народу": "Станом на сьогодні поки виглядає так, що Тищенко не збирається писати заяву про складання повноважень".

Втім, згідно із Конституцією та Закону України про статус народного депутата є сім чітких підстав, коли парламентар може втратити свій мандат.

Як розказав "Телеграфу" головред порталу "Чесно" Олександр Саліженко, серед цих інструментів все ж найбільш реальний та швидкий спосіб зробити це — застосувати один практичний механізм.

"Із зазначеного переліку (підстав втрати нардепом свого мандату. — Ред.) з семи пунктів, як мені здається, найбільш реальним (не теоретичним), звісно є перша норма — складання повноважень за особистою заявою. Це найпростіший механізм, враховуючи ще й той момент, що цей нардеп є мажоритарником.

У даній ситуації це така собі додаткова обтяжуюча обставина через те, що вплив на "списочників" і у керівництва Ради, і у керівництва фракцій є, а щодо мажоритарників — з цим ситуація складніша. Тим більше, коли не можна провести довибори на округах під час воєнного стану. Тому, звісно, має бути добровільна заява", — розказав експерт.

Він також додав, що проблема другого пункту з переліку підстав (щодо набрання законної сили рішення суду з обвинувальним вердиктом проти парламентаря), "то таких кейсів, коли нардеп втратив мандат у зв'язку із вироком, навіть не пригадаю".

За словами Саліженко, гіпотетично міг би спрацювати ще один "екзотичний" варіант, як можливо ще законно "прибрати" з парламенту депутата-скандаліста: "Теоретично міг би бути ще один можливий сценарій — призначити Тищенка на якусь іншу посаду. Уявімо, що йому пропонують очолити, скажімо, українське посольство в Таїланді, який він дуже полюбляє. Припустімо, йому пропонують такий варіант і він погоджується. Тоді у зв'язку з неможливістю суміщати посаду посла і нардепа, він у такому разі добровільно складає мандат, і — все".

"Але мені здається, таке малоймовірно. Ми можемо промоделювати таку ймовірність, але навряд чи таке станеться", — прогнозує він.

*Докладніше про те, чому часом так складно покарати нардепів всупереч очевидним злочинам — читайте у статті на "Телеграфі": "Чи позбавлять Тищенка мандата нардепа після скандалу у Дніпрі? Що кажуть у Раді".

Як повідомлялось, 20 червня на військового Дмитра Павлова напали у Дніпрі на очах у дружини, маленької дитини та перехожих. Його скрутили, закували в кайданки та почали бити. Пізніше Микола Тищенко заявив, що військовий нібито входить до ОЗУ "9" у Дніпрі та кришує "офіси", ботоферми та інших "шахраїв".

Також "Телеграф" розповідав про те, що справу про напад на військового взяли на найвищий контроль. А тим часом у мережу вже злили дані одного з охоронців Миколи Тищенка, який брав участь у побитті.

Теги:
#Верховна Рада #Бійка #Дніпро #Скандали #Мандат #Тищенко #Дмитро Павлов