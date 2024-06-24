Бійка у Дніпрі. Нардеп Тищенко не хоче складати мандат, але з'явилась ще одна "екзотична" підстава

Поки скандал з побиттям екс-бійця підрозділу Kraken набирає обертів, з'ясувалось, чи можна насправді покарати народного обранця

Після гучного скандалу з побиттям охороною нардепа Миколи Тищенка колишнього військовослужбовця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова у Дніпрі парламентар поки не хоче і не планує складати свій мандат. Про це йдеться у статті на "Телеграфі" на тему можливих політичних наслідків для обранця після чергової гучної пригоди.

"Він же є мажоритарником, якого обрали 40 тисяч киян. Ніхто не може позбавити його мандату", — розказав "Телеграфу" проінформований співбесідник, наближений до опального нардепа, коментуючи чутки в кулуарах та заклики у соцмережах позбавити Тищенка депутатських повноважень.

Теж саме підтвердили журналістам видання й інші високопоставлені джерела в парламентській фракції "Слуга народу": "Станом на сьогодні поки виглядає так, що Тищенко не збирається писати заяву про складання повноважень".

Втім, згідно із Конституцією та Закону України про статус народного депутата є сім чітких підстав, коли парламентар може втратити свій мандат.

Як розказав "Телеграфу" головред порталу "Чесно" Олександр Саліженко, серед цих інструментів все ж найбільш реальний та швидкий спосіб зробити це — застосувати один практичний механізм.

"Із зазначеного переліку (підстав втрати нардепом свого мандату. — Ред.) з семи пунктів, як мені здається, найбільш реальним (не теоретичним), звісно є перша норма — складання повноважень за особистою заявою. Це найпростіший механізм, враховуючи ще й той момент, що цей нардеп є мажоритарником.

У даній ситуації це така собі додаткова обтяжуюча обставина через те, що вплив на "списочників" і у керівництва Ради, і у керівництва фракцій є, а щодо мажоритарників — з цим ситуація складніша. Тим більше, коли не можна провести довибори на округах під час воєнного стану. Тому, звісно, має бути добровільна заява", — розказав експерт.

Він також додав, що проблема другого пункту з переліку підстав (щодо набрання законної сили рішення суду з обвинувальним вердиктом проти парламентаря), "то таких кейсів, коли нардеп втратив мандат у зв'язку із вироком, навіть не пригадаю".

За словами Саліженко, гіпотетично міг би спрацювати ще один "екзотичний" варіант, як можливо ще законно "прибрати" з парламенту депутата-скандаліста: "Теоретично міг би бути ще один можливий сценарій — призначити Тищенка на якусь іншу посаду. Уявімо, що йому пропонують очолити, скажімо, українське посольство в Таїланді, який він дуже полюбляє. Припустімо, йому пропонують такий варіант і він погоджується. Тоді у зв'язку з неможливістю суміщати посаду посла і нардепа, він у такому разі добровільно складає мандат, і — все".

"Але мені здається, таке малоймовірно. Ми можемо промоделювати таку ймовірність, але навряд чи таке станеться", — прогнозує він.

*Докладніше про те, чому часом так складно покарати нардепів всупереч очевидним злочинам — читайте у статті на "Телеграфі": "Чи позбавлять Тищенка мандата нардепа після скандалу у Дніпрі? Що кажуть у Раді".

Як повідомлялось, 20 червня на військового Дмитра Павлова напали у Дніпрі на очах у дружини, маленької дитини та перехожих. Його скрутили, закували в кайданки та почали бити. Пізніше Микола Тищенко заявив, що військовий нібито входить до ОЗУ "9" у Дніпрі та кришує "офіси", ботоферми та інших "шахраїв".

Також "Телеграф" розповідав про те, що справу про напад на військового взяли на найвищий контроль. А тим часом у мережу вже злили дані одного з охоронців Миколи Тищенка, який брав участь у побитті.