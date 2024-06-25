Субсидію можуть змусити повернути лише у двох випадках: кого це стосується

Гроші можуть утримувати при призначенні субсидії на наступний період

Субсидію можуть отримати сімʼї, якщо розмір їхньої плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання перевищує обсяг визначеного Кабінетом міністрів обов’язкового платежу. Проте в деяких випадках ці гроші можуть змусити повернути.

Про них розповіло видання "На пенсії". Не виключенням є випадки, коли розмір субсидії суттєво скорочують, або ж її взагалі скасовують.

Тож можуть змусити повернути державі надмірно виплачену субсидію, але лише за певних умов. В інших випадках такі вимоги будуть неправомірними.

Дві умови, коли потрібно повертати субсидію:

якщо у заяві або декларації було зазначено неправдиву інформацію і субсидію призначили більше, ніж належить;

якщо людина протягом 30 днів не повідомила про обставини, які призвели б до зменшення субсидії, і допомога нараховувалася в колишніх розмірах.

Зазначається, що при призначенні субсидії на наступний період, надмірно виплачену суму будуть утримувати частинами, але не більше ніж 20% на місяць.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям, які мають право на отримання субсидії, необхідно подати до Пенсійного фонду певні документи, щоб не втратити виплати. Зробити це потрібно до 1 липня.