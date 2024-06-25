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Субсидію можуть змусити повернути лише у двох випадках: кого це стосується

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Про зміни, які впливають на розмір субсидії, потрібно вчасно повідомляти Новина оновлена 25 червня 2024, 12:44
Про зміни, які впливають на розмір субсидії, потрібно вчасно повідомляти. Фото freepik.com

Гроші можуть утримувати при призначенні субсидії на наступний період

Субсидію можуть отримати сімʼї, якщо розмір їхньої плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання перевищує обсяг визначеного Кабінетом міністрів обов’язкового платежу. Проте в деяких випадках ці гроші можуть змусити повернути.

Про них розповіло видання "На пенсії". Не виключенням є випадки, коли розмір субсидії суттєво скорочують, або ж її взагалі скасовують.

Тож можуть змусити повернути державі надмірно виплачену субсидію, але лише за певних умов. В інших випадках такі вимоги будуть неправомірними.

Дві умови, коли потрібно повертати субсидію:

  • якщо у заяві або декларації було зазначено неправдиву інформацію і субсидію призначили більше, ніж належить;
  • якщо людина протягом 30 днів не повідомила про обставини, які призвели б до зменшення субсидії, і допомога нараховувалася в колишніх розмірах.

Зазначається, що при призначенні субсидії на наступний період, надмірно виплачену суму будуть утримувати частинами, але не більше ніж 20% на місяць.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям, які мають право на отримання субсидії, необхідно подати до Пенсійного фонду певні документи, щоб не втратити виплати. Зробити це потрібно до 1 липня.

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