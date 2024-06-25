Субсидию могут заставить вернуть только в двух случаях: кого это касается

Деньги могут удержать при назначении субсидии на следующий период

Субсидию могут получить семьи, если размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах норм потребления превышает объем определенного Кабинетом министров обязательного платежа. Однако в некоторых случаях эти деньги могут вынудить вернуть.

О них рассказало издание "На пенсии". Не исключением являются случаи, когда размер субсидии существенно сокращают, или ее вообще отменяют.

Поэтому они могут заставить вернуть государству чрезмерно выплаченную субсидию, но только при определенных условиях. В других случаях такие требования будут неправомерными.

Два условия, когда нужно возвращать субсидию:

если в заявлении или декларации указана ложная информация и субсидия назначена больше, чем положено;

если человек в течение 30 дней не сообщил об обстоятельствах, которые бы привели к уменьшению субсидии, и помощь начислялась в прежних размерах.

Отмечается, что при назначении субсидии на следующий период, чрезмерно выплаченную сумму будут удерживать частями, но не более 20% в месяц.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам, имеющим право на получение субсидии, необходимо подать в Пенсионный фонд определенные документы, чтобы не потерять выплаты. Сделать это нужно до 1 июля.