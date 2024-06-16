"Настане момент": Кулеба висловився про переговори з Росією

У МЗС кажуть, що рано чи пізно доведеться розпочинати переговори з Росією

Росія буде присутня на наступному Саміті миру. Саме на цій зустрічі обговорюватиметься реальне завершення війни.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, слова якого наводить Главком. При цьому він зазначив, що, крім української формули миру, ніякі інші варіанти завершення війни не розглядаються.

"Ідея в тому, щоб наступний саміт став завершенням війни. І, звісно, нам потрібно за столом переговорів та інша сторона. Це очевидно, що для завершення війни потрібні обидві сторони, моя наша робота в тому, щоб Україна в цей час перебувала на найсильніших позиціях", — сказав він.

При цьому він прокоментував останню "мирну пропозицію" російського диктатора Володимира Путіна, назвавши його спробою створити інформаційну хвилю, щоб перебити обговорення Саміту миру.

"Ми розуміємо чудово, що настане момент, коли доведеться говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо говорити Росії мовою ультиматумів", — додав міністр.

Як повідомлялося раніше, у Швейцарії з 15 по 16 червня проходив Саміт миру. За словами президента України, його мета полягає в тому, щоб світова більшість зробила конкретні кроки щодо вирішення питань пов’язаних з ядерною та продовольчою безпекою, а також щодо повернення депортованих осіб, у тому числі й викрадених росіянами дітей.

Очікується, що наступний саміт відбудеться через кілька місяців, проте не став називати точніших термінів.