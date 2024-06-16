Це станеться швидко? Урсула фон дер Ляйєн назвала умову для переговорів з Росією

Глава Єврокомісії назвала головну умову

Переговори між Росією та Україною можливі, але на основі статуту ООН. Це може статися досить швидко.

Таку заяву 16 червня зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час брифінгу за підсумками саміту миру у Швейцарії. Про це пише РБК-Україна.

За її словами, щоб цей етап відбувся, Росія має бути готовою до переговорів, але тільки на основі статуту Організації Об’єднаних Націй.

"Коли Росія скаже, що вона готова до миру на основі статуту ООН, тоді настане час включити Росію у мирні зусилля і прямувати до світу як фінальної стадії", — сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Вона також висловила сподівання, що цей етап настане швидко.

Варто додати, що лідери країн дотримуються такої самої думки. Наприклад, голова Європейської Ради Шарль Мішель 15 червня говорив, що світ вимагає діалогу і майбутній діалог із Росією має спиратися на міжнародне право та статут ООН.

До того ж президент України Володимир Зеленський говорив, що країни, які беруть участь у саміті світу, підтверджують, що міжнародне право та Статут ООН мають бути основою для встановлення справедливого миру в Україні.

Довідка: Статут ООН є інструментом міжнародного права та держави. Він закріплює основні засади міжнародних відносин, від суверенної рівності держав до заборони застосування сили у міжнародних відносинах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому російському диктатору Володимиру Путіну терміново потрібні переговори з Росією з Україною.