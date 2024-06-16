"Зеленському слід задуматися": у Путіна знову клянчать переговори з Україною

Пєсков каже, що РФ не відкине переговорів

У Путіна вкотре захотіли переговорів із Україною. Там нагадали про свій "мирний план" (ультиматуми Путіна) та закликали наше керівництво "прислухатися".

З черговими мареннями виступив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Його цитують російські ЗМІ.

Так, за словами Пєскова, ультимативні меседжі, озвучені главою Кремля, нібито "зроблені з урахуванням реалій на землі". Нагадаємо, що Путін захотів під свій контроль чотири області України (Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку). Жодна з цих областей повністю не окупована Росією. З обласного центру Херсонської області окупантів вигнали ще у 2022 році, а до Запоріжжя загарбники й не доходили.

Пєсков вважає, що Зеленському слід задуматися про мирну пропозицію Путіна, "бо військова обстановка для Києва погіршується".

"Побачимо, чи готовий Зеленський на все, щоб далі не погіршувати ситуацію", — каже прессекретар Путіна.

При цьому в цій же промові Пєсокв заявив, що Зеленський "не та людина, з якою можна фіксувати домовленості", нагадавши про кремлівське ІПСО про "нелегітимність" нашого президента. Але самі переговори там нібито не відкидають.

"Виробити систему гарантій у разі домовленості з Україною складно, але якщо київський режим виявить тверезість, то це потрібно зробити", — додав він.

Зазначимо, що Пєсков лише кілька днів тому закликав до переговорів, просуваючи "мирний план" Путіна. Тоді він також запевняв, що умови Путіна нібито не є ультиматумом і підганяв українську владу, заявляючи, що "ситуація на фронті нестабільна".

Нагадаємо, що глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров висунув свої тези щодо України та так званого "закінчення війни".

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський назвав умови, за яких Росія може приєднатися до наступного саміту світу.