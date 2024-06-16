"Запам’ятайте дві речі": чому Путін терміново захотів мирних переговорів

Росія ніколи не веде короткі війни

Російський "президент" Володимир Путін намагається диктувати свої умови припинення вогню та раптово захотів мирних переговорів, бо країна-агресор не зможе вести ще одну війну після України. У неї для цього просто недостатньо людей для утримання армії.

Таку думку висловив експерт із геополітики Пітер Зейхан, пише Express. За його словами, затягування війни означатиме кінець Путіна та його армії, на що вказують нинішні показники втрат.

"Запам’ятайте дві речі. Номер один: Росія ніколи не веде короткі війни. Вони проводять короткі залякування, їхні війни завжди довгі, тому що вони завжди пов’язані з людськими хвилями", — пояснив Зейхан.

Він вважає, що якщо Росія піде на цей крок, то для її армії це буде кінець.

" Номер два: якщо вони це зроблять, це буде їхня остання війна, тому що не вистачає росіян у віці до 20 років, щоб теоретично заново заселити систему. Тому, коли це буде зроблено, так чи інакше, з Росією буде покінчено", — підсумував експерт із геополітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що умовами Путіна для повного припинення війни та мирних переговорів є вихід українських військ із території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У НАТО та США жорстко відреагували на заяви країни-агресора і закликали російських загарбників забиратися з території України.