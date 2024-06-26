У воді двох пляжів Дніпропетровщини виявили небезпечну бактерію: де не можна купатися

За тиждень в області зафіксовано 124 випадки гострих кишкових інфекцій

На двох пляжах Дніпропетровщини у воді виявили холероподібний вібріон. Він не викликає захворювання на холеру, але може призвести до виникнення гострих кишкових розладів.

Як повідомив Дніпропетровський лабораторний центр МОЗ України, протягом тижня в області дослідили на холеру 62 проби з об’єктів довкілля. Серед них — 21 проба води відкритих водойм та 41 проба стічної води.

У двох пробах води з водойм було виявлено холероподібний вібріон. Він знайдений у воді з річки Кільчень біля села Підгородного та у воді з пляжу в межах міста Зеленодольськ. Наголошується, що холеру ця бактерія не викликає, але здатна викликати гострі кишкові розлади. Загалом у Дніпропетровській області за останній тиждень зафіксували 124 випадки гострих кишкових інфекцій.

"Про позитивні результати поінформовано органи місцевого самоврядування та місцеві управління Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області", — наголосили у лабораторному центрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні з 1 червня пацієнтів, які страждають на тяжкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій, додатково перевірятимуть на холеру. Продовжиться посилений контроль за гострою діарейною інфекцією аж до 1 жовтня.