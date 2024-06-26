В воде двух пляжей Днепропетровщины обнаружили опасную бактерию: где нельзя купаться

За неделю в области зафиксировано 124 случая острых кишечных инфекций

На двух пляжах Днепропетровщины в воде обнаружили холероподобный вибрион. Он не вызывает заболевания холерой, но может привести к возникновению острых кишечных расстройств.

Как сообщил Днепропетровский лабораторный центр Минздрава Украины, в течение недели в области исследовали на холеру 62 пробы с объектов окружающей среды. Среди них — 21 проба воды открытых водоемов и 41 проба сточной воды.

В двух пробах воды из водоемов был обнаружен холероподобный вибрион. Он найден в воде из реки Кильчень у села Подгородного и в воде с пляжа в пределах города Зеленодольск. Отмечается, что холеру эта бактерия не вызывает, но способна вызывать острые кишечные расстройства. Всего в Днепропетровской области за последнюю неделю зафиксировали 124 случая острых кишечных инфекций.

"О положительных результатах проинформированы органы местного самоуправления и местные управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области", — подчеркнули в лабораторном центре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине с 1 июня пациентов, страдающих тяжелыми или сложными случаями острых кишечных инфекций, будут дополнительно проверять на холеру. Продолжится усиленный контроль за острой диарейной инфекцией вплоть до 1 октября.