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До +30 вдень, але похмурість: коли у Києві буде найтепліший день в кінці тижня

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Жінка зі собакою
Жінка зі собакою. Фото Фокус

Місту поки не прогнозують опади

Столицю України огорнули сонячна та спекотна погода. Найближчими днями мінімальна денна температура складатиме +29 градусів, а максимальна — +30 градусів.

Свіжих вітрів протягом 27-29 червня не очікується. Про це повідомили у Meteofor.

У четвер, 27 червня, переважно у другій його половині, передбачається невелика хмарність. Повітря вдень прогріється до +29 градусів. Вночі термометри показували +18 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються лише в денний час — помірні 6 м/с.

П'ятниця, 28 червня, принесе у місто також малу похмурість у денний та вечірній часи. Вдень показники на термометрах сягатимуть до +29 градусів, а вночі температура опуститься до +18 градусів. Вітри цього дня не перевищать слабких 4-5 м/с.

Перший вихідний, 29 червня, також не думав псувати настрій дощами. Синоптики прогнозують лише мінливу хмарність вдень. Денна температура триматиметься на межі +30 градусів, а вночі опуститься до +19 градусів. Протягом суботи сила вітрів коливатиметься від тихих 1 м/с до слабких 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку погоду очікувати українцям наприкінці червня. Прогноз дав відомий синоптик Ігор Кібальчич.

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