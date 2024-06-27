До +30 днем, но пасмурность: когда в Киеве будет самый теплый день в конце недели

Городу пока не прогнозируют осадки

Столицу Украины охватили солнечная и жаркая погода. В ближайшие дни минимальная дневная температура будет составлять +29 градусов, а максимальная — +30 градусов.

Свежих ветров в течение 27-29 июня не ожидается. Об этом сообщили в Meteofor.

В четверг, 27 июня, преимущественно во второй его половине, предполагается небольшая облачность. Воздух днем прогреется до +29 градусов. Ночью термометры показывали 18 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются только в дневное время – умеренные 6 м/с.

Пятница, 28 июня, принесет в город также малую пасмурность в дневной и вечерний часы. Днем показатели на термометрах будут достигать +29 градусов, а ночью температура опустится до +18 градусов. Ветры в этот день не превысят слабых 4-5 м/с.

Первый выходной, 29 июня, тоже не думал портить настроение дождями. Синоптики прогнозируют лишь переменную облачность днем. Дневная температура будет держаться на значении +30 градусов, а ночью опустится до +19 градусов. В течение субботы сила ветров будет колебаться от тихих 1 м/с до слабых 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую погоду ожидать украинцам в конце июня. Прогноз дал известный синоптик Игорь Кибальчич.