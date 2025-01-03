Місце поховання завжди встелене квітами: як виглядає могила Віктора Цоя
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Музикант трагічно загинув в авіакатастрофі
Відомий музикант та лідер радянського гурту "Кіно" Віктор Цой загинув ще 34 роки тому в авіакатастрофі. Однак, його пісні й досі співають в Україні. Похований артист у Росії, Санкт-Петербурзі, а на пам’ятнику вибиті цитати з його пісень.
Віктор Цой запам’ятався завдяки пісням "Группа крови", "Звезда по имени Солнце", "Перемен!" тощо. "Телеграф" вирішив пригадати, де знаходиться могила артиста і як вона виглядає.
Трагічна загибель Віктора Цоя
Віктор Цой трагічно загинув 15 серпня 1990 року в автокатастрофі неподалік Латвії. Цього дня Віктор повертався з риболовлі на своєму автомобілі "Москвич-2141". За офіційною версією, він заснув за кермом і втратив контроль над машиною. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом марки "Ікарус". Також існує багато теорій щодо гибелі музиканта, одна з яких самогубство. Однак вона не підтверджена.
Місце аварії швидко стало місцем пам’яті для шанувальників. Там встановлено пам’ятний знак, а фанати часто приїжджають, щоб залишити квіти чи символічні предмети.
Могила Віктора Цоя
Могила Віктора Цоя розташована на Богословському кладовищі в Санкт-Петербурзі, Росія. На надгробку встановлено великий чорний постамент із викарбуваним портретом Цоя, а такожйого ім'я та роки життя (1962–1990). Навколо могили часто можна побачити квіти, свічки та інші пам'ятні предмети, залишені відвідувачами.
Навколо могили завжди багато квітів, свічок і символічних предметів, які залишають його шанувальники: касети, плакати, записи з текстами пісень та навіть особисті листи.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Степана Бандери і де вона знаходиться. Легендарний революціонер був одним із головних борців за незалежність України й став заклятим ворогом Російської Федерації.