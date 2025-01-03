Місце поховання завжди встелене квітами: як виглядає могила Віктора Цоя

Музикант трагічно загинув в авіакатастрофі

Відомий музикант та лідер радянського гурту "Кіно" Віктор Цой загинув ще 34 роки тому в авіакатастрофі. Однак, його пісні й досі співають в Україні. Похований артист у Росії, Санкт-Петербурзі, а на пам’ятнику вибиті цитати з його пісень.

Віктор Цой запам’ятався завдяки пісням "Группа крови", "Звезда по имени Солнце", "Перемен!" тощо. "Телеграф" вирішив пригадати, де знаходиться могила артиста і як вона виглядає.

Трагічна загибель Віктора Цоя

Віктор Цой трагічно загинув 15 серпня 1990 року в автокатастрофі неподалік Латвії. Цього дня Віктор повертався з риболовлі на своєму автомобілі "Москвич-2141". За офіційною версією, він заснув за кермом і втратив контроль над машиною. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом марки "Ікарус". Також існує багато теорій щодо гибелі музиканта, одна з яких самогубство. Однак вона не підтверджена.

Місце аварії швидко стало місцем пам’яті для шанувальників. Там встановлено пам’ятний знак, а фанати часто приїжджають, щоб залишити квіти чи символічні предмети.

Могила Віктора Цоя

Могила Віктора Цоя розташована на Богословському кладовищі в Санкт-Петербурзі, Росія. На надгробку встановлено великий чорний постамент із викарбуваним портретом Цоя, а такожйого ім'я та роки життя (1962–1990). Навколо могили часто можна побачити квіти, свічки та інші пам'ятні предмети, залишені відвідувачами.

Навколо могили завжди багато квітів, свічок і символічних предметів, які залишають його шанувальники: касети, плакати, записи з текстами пісень та навіть особисті листи.

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