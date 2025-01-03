В Україні хочуть зняти фільм про Бандеру за 24 млн гривень з бюджету

Фільм "Чому я вбив Бандеру" увійшов до п'ятірки найбільш витратних

З державного бюджету виділять 24 млн гривень на створення нового фільму про Степана Бандеру, згідно з інформацією з тендеру на Prozorro. Повнометражний художній фільм називатиметься "Чому я вбив Бандеру".

Тендер було оголошено Державним агентством України з питань кіно. Переможцем стала кінокомпанія Ганзафільм, яка регулярно отримує державне фінансування для створення фільмів.

У розслідуванні видання "Главком" ідеться про те, що фільм "Чому я вбив Бандеру" увійшов до п'ятірки найбільш витратних. Державне агентство України з питань кіно напередодні нового року активно виділяло бюджетні гроші на виробництво фільмів: укладено майже 50 договорів на загальну суму до півмільярда гривень.

Виробництвом фільму займеться кінокомпанія "Ганзафільм", яка регулярно отримує державні кошти на зйомки. Її бенефіціаром значиться Юлія Кравченко.

Нова стрічка оповідає про агента КДБ Богдана Сташинського, вбивцю лідера українського націоналістичного руху XX століття Степана Бандери. Йдеться про події 1962 року, де на судовий процес над Сташинським до німецького міста Карлсруе прибуває високопоставлений діяч ОУН Степан Ленкавський із делегацією українців.

Реакція українців

Українці відреагували на такі витрати. У коментарях під дописом в одному з пабліків Телеграму люди написали свою думку.

Раніше "Телеграф" писав, що на сяйво вуличних лампочок у Кривому Розі витратять чималу суму з бюджету.