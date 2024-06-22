"Російську пуповину час перегризти": Скрипка розповів, чому не ділить росіян на "хороших" і "поганих"

Час дотримуватись етнічної та мовної гігієни

Культовому співаку та музиканту українського шоубізнесу Олегу Скрипці нещодавно виповнилось 60, за роки своєї творчості він співпрацював з багатьма артистами, а подекуди і з російськими. Чому ж соліст "Воплі Відоплясова" (ВВ) не ділить руських на "хороших" та "поганих"?

Відповідь на це питання він дав "Телеграфу" в інтерв'ю "Нам потрібні етнічна і мовна гігієна: Олег Скрипка про перемогу і концерт на руїнах Кремля".

Зауважимо, що з російським артистом Noize MC 2013 року Скрипка випустив feat на хіт "Танці". Його вони разом співали в Києві 2019-го. Але, попри те, що Іван займає щиру проукраїнську позицію, Олег не спілкується з ним і не планує підтримувати зв'язок.

"Наш спільний feat — це була ініціатива Івана. Він завжди симпатизував Україні. Але зараз я з ним не контактую. І взагалі з будь-якими росіянами в будь-яких іпостасях не спілкуюся і не прагну, тим паче разом виступати", — каже український співак.

За його словами, дехто з російських виконавців може ставитися до України доброзичливо, і ми можемо їх сприймати позитивно. Але українцям для самозбереження потрібно дотримуватися етнічної та мовної гігієни.

Скрипка наголосив, що він не ділить росіян на "хороших руських" і "поганих". Адже, чим менше ми будемо про них говорити і думати, тим швидше виграємо війну.

"Подивіться новини — 90% пов’язано з Росією. Цю пуповину потрібно перегризти і забути. Треба очищати від них свій внутрішній світ, бо навіть думки про них забирають нашу енергію", — додає Олег.

Раніше "Телеграф" писав, що одесити запалюють під Вєрку Сердючку, поки область атакують балістикою.