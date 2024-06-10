"Можливо, через тиждень чи більше": чому у Раді не поспішають розглядати законопроєкт про військову поліцію

5 червня Верховна Рада прийняла рішення відкликати документ

Міністерство оборони вимагає від Верховної Ради "невідкладно повернутися до розгляду законопроєкту про військову поліцію". Але парламентарі не впевнені, що це відбудеться найближчим часом, говориться в матеріалі "Телеграфу".

Андрій Осадчук, народний депутат від фракції "Голос", висловлює своє зауваження, щодо дотримання прав громадян у даному законопроєкті. Також він вважає, що створення нового військового правоохоронного органу може негативно сприйнятися суспільством, в якому і так негативно ставляться до ТЦК попри воєнний стан.

"Але самі ініціатори закону стверджують, що це не зовсім поліція, а, як вони сказали дослівно, — це такий гібридний орган. Що викликало в мене дуже сумну посмішку. Чому? Тому що в таких питаннях гібридів не може бути. Якщо ми щось називаємо поліцією, це має бути поліція, це має бути повноцінний правоохоронний орган з повним комплектом повноважень", — коментує парламентар "Телеграфу".

Джерело "Телеграфу" у провладній фракції "Слуга народу" каже, що проти законопроєкту про військову поліцію виступають "багато демократично налаштованих колег, "Голос" проти, багато в "Слузі народу"".

"Для цих людей заклики Міноборони не діють", — додає він.

Коли парламент повернеться до розгляду документа, наразі невідомо. Депутат Осадчук прогнозує, що це може статися "у кращому випадку через тиждень".

Нагадаємо, що законопроєкт про Військову поліцію зняли з розгляду 5 червня. Причиною стала відсутність загальної картини військової юстиції.