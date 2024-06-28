Штраф будут получать не все? В Минобороны рассказали о новом порядке наказания уклонистов

ТЦК сначала должен выполнить ряд действий и проверить реестры

Штрафовать нарушителей закона о мобилизации, которые не обновили военно-учетные данные, будут только после того, как в ТЦК убедятся, что данных нет в других реестрах. А уже после этого можно будет составлять постановление, согласно которому будут назначаться административная ответственность.

Если же человек не обновлял данные в ТЦК, но у него обновлены данные в других реестрах, то он не считается нарушителем. Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью "Армия ТВ".

"Мы сейчас внесли норму, что штраф налагается только на тех, кто уклоняется от военного учета, по которым нет интеграции с другими реестрами. К примеру, если есть интеграция с реестром места жительства, и мы можем сделать запросы по человеку и получить данные о месте жительства, то человек ничего не нарушает, не приходя и не обновляя данные о месте жительства. Нет оснований, в КУоАП есть четкая норма, что штраф применяется к нарушителям только когда по этим данным нет обмена с другими реестрами" — сказала заместитель министра.

По ее словам, по большинству данных уже есть интеграция реестров, ведь, к примеру, "Оберег" содержит целый набор персональных данных человека, включая образование, место работы. Но в ближайшее время Минобороны планирует выйти с разъяснением по каждому типу данных – где есть реестр, а где нет.

"Работник ТЦК сначала должен "сходить" в реестр, получить эти данные в реестре, если их там нет — только тогда составить постановление. Это очень правильный предохранитель. Но действительно если там необходимы определенные данные, например, нет данных о военно-учетной специальность, которую может внести только работник ТЦК, человек должен явиться в ТЦК, и обновить эти данные. Здесь вопросов нет, здесь будет нарушение" — подчеркнула замминистра.

Также, по словам Екатерины Черногоренко, пока процент человеческого фактора, когда работник ТЦК решает, какие человека попадают в этот "красный пул", велик.

"Например, работник ТЦК сделал все запросы в реестры и видит, что два поля не заполнены, в частности ВОС – он делает уведомления, присылает повестку. Человек не приходит, он видит, что человек прошел эту "красную линию". Итак, когда работник ТЦК "поддергал" все реестры, вызвал человека, только после этого работник ТЦК может составить постановление об административной ответственности", — пояснила замминистра.

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