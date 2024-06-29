На Украину надвигается африканская жара. Известный синоптик объяснил аномальные +38

Температура воздуха днем будет достигать +33…+38 °С

В данный момент, а также в прогнозе на ближайшую неделю синоптические условия в Восточной Европе будут определяться влиянием субтропического гребня высокого давления. Благодаря такой атмосферной циркуляции, в Украине ожидается период аномально жаркой погоды с небольшим количеством осадков и обилием ясных, солнечных дней.

Несколько иная картина прогнозируется в западных областях. Об этом известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал в комментарии сайту "Телеграф". По его словам, здесь пройдут атмосферные фронты и в целом ожидается преобладание поля пониженного давления.

По этой причине в указанном регионе ожидается выпадение обильного количества дождей, которые в отдельные дни будут сопровождаться грозами, градом и шквалистыми порывами ветра. Кроме того, температурный фон в западных областях окажется более комфортный, без аномально жарких дней и с большим количеством облачности.

В период 30 июня – 1 июля вся территория Украины будет находиться во власти жаркой воздушной массы африканского происхождения. Поэтому дневная температура воздуха будет достигать +31…+36 °С, ночная составит порядка +16…+21 °С. Существенных осадков в эти дни не предвидится, только вечером 1 июля на западе страны пройдут грозовые ливни, местами возможен град и шквалы, 15–20 м/с.

В период со 2 по 5 июля аномально жаркая воздушная масса сместится больше на южные, центральные и восточные области Украины. В западной и северной части постепенно дневная температура воздуха снизится до +27…+32 °С. Кроме того, на фоне более комфортной температуры здесь периодически будут проходить кратковременные грозовые дожди.

В то же время в восточных, южных и центральных областях осадков не предвидится, а жара усилится в дневное время до +33…+38 °С, ночью столбики термометра будут колебаться в диапазоне +17…+23 °С. На фоне усиления жары возрастёт и уровень пожарной опасности в лесах указанных регионов.

С 6 по 7 июля за счёт более ощутимого влияния воздушных масс с Западной и Центральной Европы, ожидается незначительное ослабление жары и возрастание вероятности прохождения дождей. Однако уже после 7 июля усилится перенос воздуха с юго-востока, поэтому вновь есть вероятность установления аномально высоких температур преимущественно в восточных, южных и центральных областях. Кроме того, существенных и продолжительных осадков также не предвидится, что будет способствовать дальнейшему развитию засушливых процессов на значительных территориях Левобережья Украины.

Таким образом, первая декада следующего месяца выявится очень жаркой и сухой, за исключением западных и северо-западных регионов. Тем не менее, установление новых рекордов жары видится маловероятным.

На карте показано прогностическое поле аномалий температуры воздуха в Европе на период с 1 по 8 июля. Как видим, средний фон ожидаемых температур в Украине прогнозируется на 2–6 °С выше климатической нормы для этих дней.