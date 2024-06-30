Пик жары ещё не пройден: синоптик рассказал, каким будет начало июля в Украине

В ряде областей стоит ждать похолодания, но остальным повезет меньше

После необычайно жаркого завершения июня погода в Украине местами станет чуть более прохладной. На это повлияют обильные дожди, которые пройдут в начале месяца.

Об это "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, жара будет сохраняться 1 июля повсюду, кроме западных областей, где стоит ждать шквального ветра и сильных осадков.

До конца рабочей недели в Украине все же похолодает за счет того, что жаркая воздушная масса будет смещаться в сторону южных и центральных областей, а в западной и северной частях ей на смену будет постепенно приходить похолодание до +27…+32 градусов.

Вместе с отступлением жары также стоит ждать и осадков в виде дождей с периодическими грозами.

В восточных, южных и центральных областях жара в дневное время может достигать +33…+38 градусов, а в ночное опускаться до +17…+23 градусов. Это также приведет к увеличению рисков возникновения пожарной опасности.

Погода 1 июля

Погода 2 июля

Погода 3 июля

Погода 4 июля

Погода 5 июля

Как сообщалось ранее, последние выходные июня принесут в Украину жару до +35 градусов. При этом, из-за антициклона осадков в большинстве областей не будет.