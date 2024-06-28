Спека до +35 і сонячно, але не всюди: чи порадує українців погода в останні вихідні червня

Прогноз відрізняється для однієї області

В останні вихідні ― 29 та 30 числа ― в Україні буде спекотно. На півдні країни буде до +30…35°С, але і в інших регіонах температура вдень буде не нижче 28 градусів тепла.

Погода буде переважно сухою, а на крайньому заході пройдуть дощі. Про це повідомила метеорологиня і телеведуча Наталія Діденко.

"В Україні буде спекотно. Вдень очікується +28…33 градуси, у південній частині ― +30…35 градусів. Переважно сухо ― антициклон", ― написала Діденко.

В одному регіоні погода на вихідних буде більш мокрою. Йдеться про захід України.

"Дощі пройдуть лише на крайньому заході України. У Карпатах можливі сильні грозові зливи", ― написала Діденко.

На вихідних в України буде спекотно, але висока температура залишиться і на початку робочого тижня. За словами Діденко, місцями спека може посилитись.

Трішки більше пощастить західним областям. Там на кілька градусів знизиться температура вже у перших числах липня.

Метеорологиня також радить утриматись від шашликів, роботи на городі, краще турбуватись про своїх близьких, а особливо ― людей старшого віку та домашніх улюбленців. Також варто пити достатньо рідини, але не занадто холодної.

Раніше "Телеграф" повідомляв про прогноз погоди у Києві на останні вихідні червня. Вона дозволяє активно відпочити біля води.