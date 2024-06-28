Спека до +35 і сонячно, але не всюди: чи порадує українців погода в останні вихідні червня
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Прогноз відрізняється для однієї області
В останні вихідні ― 29 та 30 числа ― в Україні буде спекотно. На півдні країни буде до +30…35°С, але і в інших регіонах температура вдень буде не нижче 28 градусів тепла.
Погода буде переважно сухою, а на крайньому заході пройдуть дощі. Про це повідомила метеорологиня і телеведуча Наталія Діденко.
"В Україні буде спекотно. Вдень очікується +28…33 градуси, у південній частині ― +30…35 градусів. Переважно сухо ― антициклон", ― написала Діденко.
В одному регіоні погода на вихідних буде більш мокрою. Йдеться про захід України.
"Дощі пройдуть лише на крайньому заході України. У Карпатах можливі сильні грозові зливи", ― написала Діденко.
На вихідних в України буде спекотно, але висока температура залишиться і на початку робочого тижня. За словами Діденко, місцями спека може посилитись.
Трішки більше пощастить західним областям. Там на кілька градусів знизиться температура вже у перших числах липня.
Метеорологиня також радить утриматись від шашликів, роботи на городі, краще турбуватись про своїх близьких, а особливо ― людей старшого віку та домашніх улюбленців. Також варто пити достатньо рідини, але не занадто холодної.
Раніше "Телеграф" повідомляв про прогноз погоди у Києві на останні вихідні червня. Вона дозволяє активно відпочити біля води.