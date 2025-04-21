На кого з дітей передбачена найбільша соцвиплата, яку може отримати одинока мати

Найбільша виплата здійснюватиметься для мами, яка виховує школяра

Одиноким мамам в Україні виплачується соціальна допомога. Сума, в основному, залежить від доходу жінки, кількості дітей в родині, їхнього віку та прожиткового мінімуму.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, хто з матерів зможе отримувати найвищу суму виплати, якщо вони займаються вихованням дитини до 6, 18 чи 23 років. Для цього ми використали спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Варто пояснити, що на кожну дитину є вже розрахований прожитковий мінімум в Україні. Наприклад на дітей до 6 років у 2025 році він складає 2563 гривні, тобто найнижча сума з-поміж вказаних. Для школярів передбачено 3196 гривень, тобто найбільший розмір, а на студентів — 3028 гривень (середній).

Тож, якщо мати самостійно виховує дитину до 6 років, не маючи доходу за 6 місяців, то їй виплачуватимуть 2563 гривні.

Якщо в сім'ї є неповнолітній від 6 до 18 років, то матері передбачено 3196 гривень. Знову ж таки за умови, що дохід жінки за пів року — 0 гривень.

А 3028 гривень виплачуватиметься для одинокої матері, яка виховує студента від 18 до 23 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому одинока мати, яка виховує 3 дітей, не зможе отримати соцдопомогу.