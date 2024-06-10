"Скаженіє": у ГУР розповіли, як Путін відреагував на ураження Су-57

Найсучасніший винищувач Москви намагалися ретельно охороняти

Реакція російського диктатора Володимира Путіна та Кремля на ураження винищувача Су-57 дуже гаряча та відчутна. Цю техніку росіяни намагалися оберігати, але не вийшло.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. За його словами, диктатор розлючений через те, що сталося.

"Ми можемо констатувати сам факт ураження. Стосовно самої операції — ані підтвердити, ані спростувати. Але так, чудові новини: Путін, справді, скаженіє, і реакція в Кремлі дуже гаряча і відчутна. Тому що Су-57 вони намагалися ретельно ховати і оберігати. І в повітряний простір України ці Су-57 так і не потрапляли — боялись їхнього збиття", — додав він.

Юсов додав, що росіяни завищували характеристики винищувача для його продажу та присутності на міжнародному ринку озброєнь. Літак використано для ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

Довідка: Су-57 — це багатоцільовий винищувач, який у РФ зараховують до п’ятого покоління (найсучасніший тип винищувачів). Він здатний використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 червня ГУР успішно вразило найновіший російський винищувач Су-57. Як пізніше виявилося, він міг бути не один. Можливо, в ході атаки пошкодження отримали цілих два таких літаки.