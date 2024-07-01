Даже не половина: нардеп рассказал, сколько мужчин в Украине не обновили данные в ТЦК

В Украине остается еще много военнообязанных, о которых в ТЦК ничего не знают

Подавляющее большинство украинских военнообязанных, которые физически приходят в ТЦК, имеют право на отсрочку. Остальные же для обновления данных предпочитают воспользоваться альтернативными способами.

Об этом рассказал нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко в эфире "Новини Live". По его словам, на сегодняшний день известно о том, что свои данные в ТЦК, в центрах предоставления админуслуг и в приложении "Резерв+" обновили уже 2,7 миллиона военнообязанных.

Нардеп отметил, что в Минобороны как-то оценивали количество военнообязанных в Украине в 6 миллионов человек и подчеркнул, что это цифра тех о ком ТЦК ничего не знают. Но с появлением более доступных способов обновления данных, эта цифра значительно сократилась.

"Если они "добьют" до 3 миллионов, то это будет 50% с тех, кого они уже увидят на соответствующем радаре военнообязанных", — сказал Федиенко.

При это парламентарий подчеркнул, что часто бывает в ТЦК и может говорить о том, что около 90% военнообязанных, которые туда приходят, являются забронированными работниками, студентами или причислены к другим категориям, имеющих законные основания для получения отсрочки.

Как сообщалось ранее, в Украине пограничники начали принимать данные в "Резерв+" или QR-код из ЦПАУ для оформления выездов за границу. Тем самым эти документы по сути приравняли к бумажному военно-учетному документу.