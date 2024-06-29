Рус

Прикордонники почали випускати за кордон по військовому квитку в "Резерв+" та QR-коду від ЦНАП

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Електронний документ прирівнюється до паперового
Електронний документ прирівнюється до паперового. Фото Колаж "Телеграфу"

Українці вже користуються такою можливістю, хоч і не масово

Дедалі більше чоловіків при виїзді з України пред’являють військовий квиток у додатку "Резерв+". Також туди підв’язаний QR-код, оформлений у ЦНАП, який зчитують прикордонники.

"З моменту введення генерування QR-коду у додатку "Резерв+", ніж електронний військово-обліковий документ було прирівняно до паперового, прикордонники почали приймати його на кордоні, адже вони мають однакову юридичну силу", — розповів речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко. "Українській правді".

Він додав, що українці користуються такою можливістю, хоч і не масово. На деяких напрямках люди виїжджають за допомогою QR-коду у додатку "Резерв+" більш активно, зокрема через кордон із Польщею.

"Водночас, як ми й говорили раніше, людям необхідно ретельно перевіряти інформацію, яка відображається в електронному документі, а також і у паперовому вигляді, щоб вона давала підстави для пропуску через кордон. Нагадаю, що це — відмітки про відстрочку чи виключення з військового обліку для тих категорій, яким дозволено перетинати кордон", — зазначив речник ДПСУ.

Демченко додав, що прикордонники також при перетині кордону приймають документи з QR-кодом про військовий облік, видані ЦПАУ. Вони прирівнюються до військово-облікового документа в електронній формі.

"Тобто — зчитуємо QR-код, перевіряємо інформацію, яка відображається за ним, і, за потреби, перевіряємо через систему "Оберіг", — розповів він.

Представник ДПСУ також розповів, що наразі за добу у виїзді відмовляють приблизно 150-180 людям через відсутність підстав для перетину кордону. Водночас у червні дещо зменшилась кількість спроб виїхати з України за підробленими документами.

Як повідомляв "Телеграф", у додатку Міноборони "Резерв+" тепер відображається актуальний статус бронювання. Наразі його можуть побачити вже 340 тисяч громадян.

Теги:
#Чоловіки #Виїзд #Резерв+