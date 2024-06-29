Прикордонники почали випускати за кордон по військовому квитку в "Резерв+" та QR-коду від ЦНАП

Українці вже користуються такою можливістю, хоч і не масово

Дедалі більше чоловіків при виїзді з України пред’являють військовий квиток у додатку "Резерв+". Також туди підв’язаний QR-код, оформлений у ЦНАП, який зчитують прикордонники.

"З моменту введення генерування QR-коду у додатку "Резерв+", ніж електронний військово-обліковий документ було прирівняно до паперового, прикордонники почали приймати його на кордоні, адже вони мають однакову юридичну силу", — розповів речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко. "Українській правді".

Він додав, що українці користуються такою можливістю, хоч і не масово. На деяких напрямках люди виїжджають за допомогою QR-коду у додатку "Резерв+" більш активно, зокрема через кордон із Польщею.

"Водночас, як ми й говорили раніше, людям необхідно ретельно перевіряти інформацію, яка відображається в електронному документі, а також і у паперовому вигляді, щоб вона давала підстави для пропуску через кордон. Нагадаю, що це — відмітки про відстрочку чи виключення з військового обліку для тих категорій, яким дозволено перетинати кордон", — зазначив речник ДПСУ.

Демченко додав, що прикордонники також при перетині кордону приймають документи з QR-кодом про військовий облік, видані ЦПАУ. Вони прирівнюються до військово-облікового документа в електронній формі.

"Тобто — зчитуємо QR-код, перевіряємо інформацію, яка відображається за ним, і, за потреби, перевіряємо через систему "Оберіг", — розповів він.

Представник ДПСУ також розповів, що наразі за добу у виїзді відмовляють приблизно 150-180 людям через відсутність підстав для перетину кордону. Водночас у червні дещо зменшилась кількість спроб виїхати з України за підробленими документами.

Як повідомляв "Телеграф", у додатку Міноборони "Резерв+" тепер відображається актуальний статус бронювання. Наразі його можуть побачити вже 340 тисяч громадян.