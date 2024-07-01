"Единственная страховка": влиятельный немецкий дипломат рассказал, что принесет Украине долгосрочный мир

Глава Мюнхенской конференции рассказал, что даст Украине гарантию того, что Россия больше на нее не нападет

Для Украины единственной страховкой от повторения российского вторжения является членство в НАТО. Однако на предстоящем саммите в Вашингтоне обговаривать его не будут.

Об этом в интервью Rheinishe Post рассказал глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Кристоф Хойсген. По его словам, лишь НАТО дает Украине "долгосрочную перспективу мира".

"Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой ставит свою подпись Путин. Украина должна была усвоить этот горький урок. Единственной страховкой является членство в НАТО", — отметил он.

Хойсген выразил уверенность в том, что международное сообщество не станет принимать изменения границ и не позволит заменять силу права правом сильнейшего.

При этом он добавил, что российский диктатор уже объявил о том, что хочет восстановить СССР, то есть выразил свои претензии на страны Балтии.

Как сообщалось ранее, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что переговоры о вступлении Украины в НАТО надо уже начинать. Также он не согласился с аргументами о том, что ее нельзя принимать в Альянс пока длится война, поскольку это лишь мотивирует Путина продолжать свое вторжение.