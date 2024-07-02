Орбан відвідає Київ: коли, навіщо та що заплановано, — The Guardian

Цей візит стане другим відвідуванням Києва політиком від початку повномасштабної війни

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який з 1 липня на шість місяців став головою Ради Європейського Союзу, вже 2 липня може відвідати Київ. Очікується, що найбільш проросійський лідер Європи зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише The Guardian з посиланням на два джерела у Будапешті. Якщо візит до Києва відбудеться, він стане другим із початку повномасштабної війни, яку Росія веде проти України. Орбан був в Україні на початку вторгнення.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит. Однак інше джерело у Києві підтвердило ці плани.

"Орбан буде тут завтра, якщо не відбудуться зміни в останню хвилину", — сказав співрозмовник видання.

Одне з джерел у Будапешті розповіло, що план поїздки виник після тривалих переговорів. Вони стосувалися прав угорськомовної меншини, яка проживає на заході України неподалік кордону двох країн.

"Попередньою умовою зустрічі було вирішення питання про права громадянства. В останні тижні було досягнуто згоди. Вони зможуть оголосити про це як про успіх", — сказало джерело в Будапешті, знайоме з підготовкою візиту.

Це питання було однією з найбільших претензій Будапешта до Києва. Проте критики Орбана вважають, що він використовує це як димову завісу для сприяння просуванню тез РФ щодо її війни проти України.

Варто зазначити, що візит Орбана запланований буквально на наступний день після того, як Орбан прийняв "кермо влади" — з 1 липня головування в Раді ЄС переходить до Угорщини на шість місяців. Це дає країні додаткові важелі впливу.

Раніше "Телеграф" розповідав, які вимоги Орбан висуває Україні щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Нещодавно було опубліковано їхній засекречений зміст.