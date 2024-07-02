Орбан посетит Киев: когда, зачем и что запланировано, - The Guardian

Этот визит станет вторым посещением Киева политиком с начала полномасштабной войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который с 1 июля на шесть месяцев стал председателем Совета Европейского Союза, уже 2 юля может посетить Киев. Ожидается, что самый пророссийский лидер Европы встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на два источника в Будапеште. Если визит в Киев произойдет, он станет вторым с начала полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Орбан был в Украине в самом начале вторжения.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит. Однако другой источник в Киеве подтвердил эти планы.

"Орбан будет здесь завтра, если не произойдет изменений в последнюю минуту", — сказал собеседник издания.

Один из источников в Будапеште рассказал, что план поездки возник после длительных переговоров. Они касались прав венгерскоязычного меньшинства, которое проживает на западе Украины недалеко от границы двух стран.

"Предварительным условием встречи было решение вопроса о правах гражданства. В последние недели было достигнуто соглашение. Они смогут объявить об этом как об успехе", — сказал источник в Будапеште, знакомый с подготовкой визита.

Этот вопрос был одной из самых больших претензий Будапешта Киеву. Однако критики Орбана считают, что он использует этот вопрос в качестве дымовой завесы для содействия продвижению тезисов РФ по поводу ее войны против Украины.

Стоит отметить, что визит Орбана запланирован буквально на следующий день после того, как Орбан принял "бразды правления" — с 1 июля председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии на шесть месяцев. Это дает стране дополнительные рычаги воздействия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие требования Орбан выдвигает Украине по поводу прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Недавно было опубликовано их засекреченное содержание.