Можно будет отдохнуть от жары: Киеву прогнозируют суточные осадки, когда именно

Небесная "канцелярия" решила порадовать прохладой

В ближайшее время высокая температура продержится только сутки, а затем столицу Украины посетят долгосрочные дожди. Они должны начаться во вторник, идти в среду и местами в четверг.

Этими днями порывы ветра прогнозируются только 2 июля, когда их показатель будет достигать сильных 12-13 м/с. Об этом сообщили в Meteofor.

Во вторник, 2 июля, ожидается максимальная дневная температура и солнце, хотя вечером будут идти мелкие дожди. Воздух днем прогреется до +32 градусов, а ночью охладел до +22 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются во второй половине суток – сильные 12-13 м/с.

На следующий день, 3 июля, придет прохлада с облачностью и дождями. Осадки должны идти все сутки и самая большая концентрация будет утром. Днем показатели на термометрах будут достигать +22 градусов. Ночью температура повысится до +23 градусов. Сила ветров в этот день будет колебаться от лёгких 2 м/с до умеренных 6-7 м/с.

Четверг, 4 июля, также обещает быть облачным и мокрым. Дневная температура будет достигать +27 градусов, а ночная — +18 градусов. Мощность ветров не превысит умеренных 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких регионах Украины и сколько еще продержится аномальная жара. Прогнозом поделился Игорь Кибальчич.