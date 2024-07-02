Щоб краще чути громадян? В Уряді хочуть оновити контакт-центр за космічну суму

Пропозиції прийматимуть менше ніж тиждень

Урядовий контактний центр виставив на торги оновлення програми, за допомогою якої здійснюється комунікація з громадянами та опрацьовуються їхні заяви. Ціна закупівлі чимала — майже 15 млн гривень.

Відповідний запит було опубліковано на сайті zakupivli.pro у четвер, 2 липня. Зустрічні пропозиції прийматимуть до кінця тижня і вже 8 липня прийняття заявок буде закрито.

Зазначається, що модернізації потребує компʼютерна програма "Програмно-технічний комплекс Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади" і повна вартість з урахуванням ПДВ складає 14 925 000 грн.

Зауважимо, що попередні запити щодо інформаційного забезпечення Урядового контакт-центру коливались у районі 2-3 млн грн.

Довідково: Урядовий контакт-центр було створено з метою забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування та їх взаємодії під час розгляду таких звернень.

Раніше "Телеграф" писав, що у тендері, який оголосило КП "Київтеплоенерго", на закупівлю 15 когенераційних установок перемогла словацька компанія "KTS Engineering s.r.o.". В аукціоні вона обійшла трьох конкурентів, але учасники тендеру звинувачують "Київтеплоенерго" в проведенні тендеру під "свою" компанію. Зокрема, компанія, яка не назвалася, звернула увагу на дуже стислі терміни такого коштовного тендеру. Пропозиції приймалися лише 6 днів без вихідних: оголосили закупівлю 30 травня, пропозицію можна було подати до ранку 7 червня.