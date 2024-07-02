Чтобы лучше слышать граждан? В Правительстве хотят обновить контакт-центр за космическую сумму

Предложения будут принимать менее недели

Правительственный контактный центр выставил на торги обновление программы, посредством которой осуществляется коммуникация с гражданами и прорабатываются их заявки. Цена закупки немалая – почти 15 млн гривен.

Соответствующий запрос был опубликован на сайте zakupivli.pro в четверг, 2 июля. Встречные предложения будут приниматься до конца недели и уже 8 июля принятие заявок будет закрыто.

В модернизации нуждается компьютерная программа "Программно-технический комплекс Национальной системы обработки обращений в органы исполнительной власти" и полная стоимость с учетом НДС составляет 14 925 000 грн.

Заметим, что предыдущие запросы по информационному обеспечению Правительственного контакт-центра колебались в районе 2-3 млн. грн.

Справочно: Правительственный контакт-центр создан с целью обеспечения оперативного реагирования органов исполнительной власти на обращения граждан, предприятий, учреждений и организаций, субъектов предпринимательской деятельности, органов местного самоуправления и их взаимодействия при рассмотрении таких обращений.

Ранее "Телеграф" писал, что в тендере, объявленном КП "Киевтеплоэнерго", на закупку 15 когенерационных установок победила словацкая компания "KTS Engineering sro". В аукционе она обошла трех конкурентов, но участники тендера обвиняют "Киевтеплоэнерго" в проведении тендера под "свою" компанию. В частности, не назвавшаяся компания обратила внимание на очень сжатые сроки такого ценного тендера. Предложения принимались всего 6 дней без выходных: объявили закупку 30 мая, предложение можно было подать до утра 7 июня.