"Це вже рулетка": експерт про те, як Україна переживе аномально холодну зиму

Надія Рибалко ,
Гіпотетичні екстремальні морози до -30°C загрожують українській енергетиці ланцюговою реакцією проблем

Якщо синоптики не помиляються і цьогоріч Україну чекають екстремальні морози до -30°C, наша енергосистема та комунальне господарство опиняться під безпрецедентним тиском.

Чи витримає інфраструктура, яка три роки працювала в "щадному режимі" теплих зим? Про це "Телеграфу" розповів у бліц-інтерв'ю Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.

Ключові факти з інтерв'ю:

  • Погода — визначальний фактор для енергосистеми
  • Обриви ЛЕП можливі навіть без сильних морозів
  • Пошкоджені ТЕС/ТЕЦ доведеться зупиняти у морози
  • Теплові мережі в аварійному стані — це рулетка
  • Три теплі зими розслабили систему

Синоптики попереджають про можливі екстремальні морози до -25-30°C. Чи витримає наша енергосистема таке похолодання?

— Розумієте, питання можна ставити так: витримають чи не витримають. Але погодні умови грають визначальну роль незалежно від того, є війна чи немає. Навіть якби вся інфраструктура була в належному технічному стані — підстанції, лінії електропередач — погода все одно критично впливає на роботу системи.

Головні ризики — це обледеніння, налипання снігу на лініях електропередач, різке пониження температури. Причому для ліній електропередач проблемою є саме налипання снігу та обледеніння — це призводить до обривів, які потім треба ліквідувати, —

Юрій Корольчук

Чи потрібні для обривів ЛЕП саме екстремальні морози -30°C?

— Ні, це може статися навіть при -1°C! Або взагалі при плюсовій температурі, коли навалює мокрий сніг — дріт просто не витримує і обривається. Або коли сніг випав, потім мороз схопив десь -2°C, а зранку вже +2°C — але дріт уже пошкоджений.

Це не так часто буває, але ризик постійний. Пам'ятаю випадок у Черкаській області: опора завалилася від снігу, і туди не могли дістатися — сніг, ліс нерозчищений. Їхали майже добу. А це був мирний час! Уявіть, що буде зараз, коли працівників мало, техніки мало, попри заяви, що все є.

Юрій Корольчук

Як похолодання вплине на пошкоджені теплові станції?

— Це окрема серйозна проблема. Для ТЕС і ТЕЦ, які зазнали пошкоджень від ракетних ударів і не повністю відновлені, пониження температури може мати критичні наслідки.

Турбіни та обладнання розташовані в приміщеннях, але після обстрілів частина будівель не відбудована. Якщо температура тривалий час триматиметься на рівні -10, -15, -20°C, ці станції, швидше за все, просто зупинять, щоб уникнути перенавантаження та остаточного виходу з ладу, —

Юрій Корольчук

Минулого року морозів практично не було, тому це не було проблемою.

А що з теплопостачанням для населення?

— Тут ситуація ще складніша. Теплові мережі зношені, газу мало, комунальники думають, як економити. У минулі два-три роки зими були теплі, і теплоносій давали на мінімальному рівні — "ледь живий", як для споживача.

Якщо зима буде холоднішою, доведеться давати більший теплоносій, але вони не зможуть його давати більше, бо економлять газ. Це означає холод у будинках і квартирах. У періоди найсильніших морозів можуть спробувати додавати обсяг теплоносія, щоб не було зовсім холодно, але чим сильніший мороз, тим більше навантаження на мережі.

Чому ви говорите про тепломережі як про "рулетку"?

Тепломережі зношені і фактично перебувають в аварійному стані. Так, влітку проводять гідровипробування — дають напір води ділянками, дивляться, де рве. І добре, що рве влітку, це можна відремонтувати. Але все одно не знають, де можуть бути слабкі місця, які проявляться зимою.

Тепла вода негативно впливає на труби. Пригадайте історію у Львові з водоканалом — стара труба, яку не можуть поміняти, бо треба комплексно все міняти. Така ситуація може статися зимою, але вже з теплопостачанням.

Ніхто не скаже точно, скільки буде аварій. Хтось каже 20, хтось каже три — це все пальцем в небо. Це рулетка, чесно вам скажу, —

Юрій Корольчук

Що буде з електропостачанням у морози?

— Головна проблема в тому, що в морози різко зростає споживання електроенергії — люди вмикають електрообігрівачі. Це додаткове навантаження на АЕС і те, що залишилося від ТЕС.

Іншого варіанту немає: ви не можете дати більше електроенергії, ніж можете виробити. Через пошкодження є обмеження по видачі електроенергії — тому й вмикають графіки відключень.

Зимою це все відчуватиметься набагато складніше. Навіть якщо не буде -20°C, а буде звичайна зима з температурою вдень -3-5°C, а вночі -10-11°C — це все одно буде проблемою, і обмеження електроенергії будуть єдиним виходом.

Чи є якісь позитивні моменти у цій ситуації?

— Як не парадоксально це звучить, але аварійні відключення через погоду можуть частково допомогти. Коли через налипання снігу відключаються населені пункти, це знижує споживання в системі.

За рахунок цих вимушених відключень інші споживачі матимуть електроенергію в достатньому обсязі. Енергетики можуть використати цей час на ремонти. Коли відновлять лінії, а погода покращиться — дефіцит зникне.

Пам'ятаю, голова Укренерго Зайченко у 2024 році казав, що одна з причин, чому ми пройшли зиму — було багато аварійних відключень через погану погоду, що знизило споживання на 600 МВт, —

Юрій Корольчук

Підсумовуючи: які шанси пройти цю зиму без критичних ситуацій?

Ми фактично три зими пройшли в "легкому режимі" — зими були аномально теплими. І добре, що не було проблем. Але з іншого боку, якщо ці аномально теплі зими закінчилися і буде по-справжньому холодно…

Директор ДТЕК Сахарук казав перед зимою 2023-2024: "Я не вірю, що буде друга поспіль тепла зима — такого не буває". У них є вся статистика за десятиліття. Але вийшла й друга, і третя тепла зима.

Тепер питання: чи закінчився цей період? Це вже рулетка, чесно вам скажу. Система ослаблена, працівників мало, техніки бракує, тепломережі зношені, ТЕС пошкоджені. Як ми пройдемо холоди — покаже час, —

Юрій Корольчук

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи справді системи опалення можуть замерзнути взимку та які міста підготувалися до складного опалювального періоду краще за інші.

