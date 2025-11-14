"Це вже рулетка": експерт про те, як Україна переживе аномально холодну зиму

Гіпотетичні екстремальні морози до -30°C загрожують українській енергетиці ланцюговою реакцією проблем

Якщо синоптики не помиляються і цьогоріч Україну чекають екстремальні морози до -30°C, наша енергосистема та комунальне господарство опиняться під безпрецедентним тиском.

Чи витримає інфраструктура, яка три роки працювала в "щадному режимі" теплих зим? Про це "Телеграфу" розповів у бліц-інтерв'ю Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.

Ключові факти з інтерв'ю:

Погода — визначальний фактор для енергосистеми

Обриви ЛЕП можливі навіть без сильних морозів

Пошкоджені ТЕС/ТЕЦ доведеться зупиняти у морози

Теплові мережі в аварійному стані — це рулетка

Три теплі зими розслабили систему

Синоптики попереджають про можливі екстремальні морози до -25-30°C. Чи витримає наша енергосистема таке похолодання?

— Розумієте, питання можна ставити так: витримають чи не витримають. Але погодні умови грають визначальну роль незалежно від того, є війна чи немає. Навіть якби вся інфраструктура була в належному технічному стані — підстанції, лінії електропередач — погода все одно критично впливає на роботу системи.

Головні ризики — це обледеніння, налипання снігу на лініях електропередач, різке пониження температури. Причому для ліній електропередач проблемою є саме налипання снігу та обледеніння — це призводить до обривів, які потім треба ліквідувати, — Юрій Корольчук

Чи потрібні для обривів ЛЕП саме екстремальні морози -30°C?

— Ні, це може статися навіть при -1°C! Або взагалі при плюсовій температурі, коли навалює мокрий сніг — дріт просто не витримує і обривається. Або коли сніг випав, потім мороз схопив десь -2°C, а зранку вже +2°C — але дріт уже пошкоджений.

Це не так часто буває, але ризик постійний. Пам'ятаю випадок у Черкаській області: опора завалилася від снігу, і туди не могли дістатися — сніг, ліс нерозчищений. Їхали майже добу. А це був мирний час! Уявіть, що буде зараз, коли працівників мало, техніки мало, попри заяви, що все є.

Юрій Корольчук

Як похолодання вплине на пошкоджені теплові станції?

— Це окрема серйозна проблема. Для ТЕС і ТЕЦ, які зазнали пошкоджень від ракетних ударів і не повністю відновлені, пониження температури може мати критичні наслідки.

Турбіни та обладнання розташовані в приміщеннях, але після обстрілів частина будівель не відбудована. Якщо температура тривалий час триматиметься на рівні -10, -15, -20°C, ці станції, швидше за все, просто зупинять, щоб уникнути перенавантаження та остаточного виходу з ладу, — Юрій Корольчук

Минулого року морозів практично не було, тому це не було проблемою.

А що з теплопостачанням для населення?

— Тут ситуація ще складніша. Теплові мережі зношені, газу мало, комунальники думають, як економити. У минулі два-три роки зими були теплі, і теплоносій давали на мінімальному рівні — "ледь живий", як для споживача.

Якщо зима буде холоднішою, доведеться давати більший теплоносій, але вони не зможуть його давати більше, бо економлять газ. Це означає холод у будинках і квартирах. У періоди найсильніших морозів можуть спробувати додавати обсяг теплоносія, щоб не було зовсім холодно, але чим сильніший мороз, тим більше навантаження на мережі.

Чому ви говорите про тепломережі як про "рулетку"?

— Тепломережі зношені і фактично перебувають в аварійному стані. Так, влітку проводять гідровипробування — дають напір води ділянками, дивляться, де рве. І добре, що рве влітку, це можна відремонтувати. Але все одно не знають, де можуть бути слабкі місця, які проявляться зимою.

Тепла вода негативно впливає на труби. Пригадайте історію у Львові з водоканалом — стара труба, яку не можуть поміняти, бо треба комплексно все міняти. Така ситуація може статися зимою, але вже з теплопостачанням.

Ніхто не скаже точно, скільки буде аварій. Хтось каже 20, хтось каже три — це все пальцем в небо. Це рулетка, чесно вам скажу, — Юрій Корольчук

Що буде з електропостачанням у морози?

— Головна проблема в тому, що в морози різко зростає споживання електроенергії — люди вмикають електрообігрівачі. Це додаткове навантаження на АЕС і те, що залишилося від ТЕС.

Іншого варіанту немає: ви не можете дати більше електроенергії, ніж можете виробити. Через пошкодження є обмеження по видачі електроенергії — тому й вмикають графіки відключень.

Зимою це все відчуватиметься набагато складніше. Навіть якщо не буде -20°C, а буде звичайна зима з температурою вдень -3-5°C, а вночі -10-11°C — це все одно буде проблемою, і обмеження електроенергії будуть єдиним виходом.

Чи є якісь позитивні моменти у цій ситуації?

— Як не парадоксально це звучить, але аварійні відключення через погоду можуть частково допомогти. Коли через налипання снігу відключаються населені пункти, це знижує споживання в системі.

За рахунок цих вимушених відключень інші споживачі матимуть електроенергію в достатньому обсязі. Енергетики можуть використати цей час на ремонти. Коли відновлять лінії, а погода покращиться — дефіцит зникне.

Пам'ятаю, голова Укренерго Зайченко у 2024 році казав, що одна з причин, чому ми пройшли зиму — було багато аварійних відключень через погану погоду, що знизило споживання на 600 МВт, — Юрій Корольчук

Підсумовуючи: які шанси пройти цю зиму без критичних ситуацій?

— Ми фактично три зими пройшли в "легкому режимі" — зими були аномально теплими. І добре, що не було проблем. Але з іншого боку, якщо ці аномально теплі зими закінчилися і буде по-справжньому холодно…

Директор ДТЕК Сахарук казав перед зимою 2023-2024: "Я не вірю, що буде друга поспіль тепла зима — такого не буває". У них є вся статистика за десятиліття. Але вийшла й друга, і третя тепла зима.

Тепер питання: чи закінчився цей період? Це вже рулетка, чесно вам скажу. Система ослаблена, працівників мало, техніки бракує, тепломережі зношені, ТЕС пошкоджені. Як ми пройдемо холоди — покаже час, — Юрій Корольчук

