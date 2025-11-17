Для "экономного" комфорта при отключениях: как выбрать недорогую зарядную станцию и на что ее хватит

На рынке есть несколько устройств, которые позволят оставаться на связи, когда нет света

В украинской энергосистеме сложная ситуация. По всей стране ежедневно действуют графики отключения света. При этом в ближайшем будущем ситуация может еще больше ухудшиться из-за прихода морозов. Поэтому многие украинские задумываются над своей энергонезависимостью.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе и помочь своим читателям в выборе зарядной станции, которая помогла бы пройти этот сложный период.

Сначала следует напомнить, что действующие сейчас стандартные графики отключения делятся на очереди. Каждую из таких очередей могут отключать несколько раз в сутки, однако среднее время непрерывных отключений составляет 4 часа (зависит от региона и состояния энергосистемы). То есть станции должно хватить на 4 часа использования всеми приборами, которые вам нужны.

В этом материале мы рассмотрим экономный сценарий. При нем электричество будет подаваться только на необходимые устройства, а значит, станцию можно выбрать из более бюджетного сегмента, сэкономив значительную сумму на покупке.

Для этого мы возьмем: 10 LED ламп, WI-FI-роутер, конвертор для оптоволоконного интернета и два смартфона.

Такой сценарий позволит вам оставаться на связи и находиться в освещенном помещении на протяжении всего отключения. Мы рассчитали, что в среднем вся эта техника, которая будет постоянно подключена к станции, за четыре часа съест меньше 200 Вт-час. А параметры вашей станции должны выглядеть как минимум так:

Такие "экономные" требования позволят вам выбирать станции с более скромными характеристиками, а значит потратить относительно небольшие деньги для своей энергонезависимости.

Зарядные станции, которые могут "потянуть" такой режим работы:

