Як пережити можливий блекаут взимку: 5 кроків, які потрібно зробити вже зараз

Що потрібно зробити при відключенні світла, як підготуватися до блекауту. Називаємо 5 необхідних моментів, про які слід подумати заздалегідь.

Зима тільки попереду, і ще до настання стійких холодів доцільно подумати про можливі відключення світла або навіть про повний блекаут. Є 5 простих заходів, виконання яких дозволить пережити цей час без особливих проблем та з максимально можливим комфортом.

Головне – без паніки! Давня мудрість каже: якщо завдання можна вирішити, то немає сенсу хвилюватися, а якщо його вирішити не можна — то більше не варто витрачати сили на безглузді тривоги. Так і з відключення світла: готуємося заздалегідь, і спокійно приймаємо все як є. Розсудливість та правильний баланс емоцій дозволять вийти з будь-якої ситуації з мінімальними втратами.

Що може замінити освітлення

Ліхтарики звичайні, свічки, лампочки на акумуляторах і навіть гірлянди на батарейках. Плюс ліхтарики на смартфонах. Все це потрібно вчасно заряджати, орієнтуючись на графіки відключення електроенергії, і витрачати світло по черзі, щоб не залишитись у темряві. Свічки завжди можна мати в запасі, залишаючи на потім.

Чим заряджати гаджети, де брати енергію на акумулятори, смартфони

Звичайно, йдеться про пауербанки, бажано максимальної ємності. Це чудовий спосіб накопичити, зберегти та вчасно використовувати енергію. При більших потребах знадобляться і портативні зарядні станції. Заздалегідь заряджайте і завжди майте під рукою.

Інтернет та радіо

Заздалегідь оплачуйте свій тариф, щоб у потрібний момент залишитися без зв’язку. Якщо дозволяють можливості, роутер можна приєднати до пауербанку та організувати стійкий сигнал навіть за умови відключення світла. А за наявності інтернету ви завжди будете в курсі подій, важливість зв’язку важко переоцінити.

Будь-який старенький радіоприймач може бути доречним, коли немає світла. Це і музика, і останні події — зв’язок зі світом, так би мовити.

Має бути всім тепло

Теплий одяг, ковдри та пледи, грілки прості та хімічні, а також наявність термоса з теплою водою – все це потрібно підготувати заздалегідь.

Забезпечте запас води та їжі

У цей складний час необхідно мати мінімальний запас продуктів швидкого приготування, щоб навіть за відсутності електрики мати можливість щось приготувати. Без світла в деяких населених пунктах може пропадати і вода, і це також важливий ресурс, який має бути.

І найголовніше – не падати духом. Найтемніше перед світанком, і українцям все під силу.

