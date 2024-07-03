Кличку Дубінського та його зустріч у Петербурзі з ГРУшниками підтвердив свідок, який сидить у в’язниці

Свідок розповів, як готував зустріч нардепів із російською розвідкою

Екснардеп Андрій Деркач та колишній "Слуга народу" Олександр Дубінський могли підтримувати зв’язок із Головним управлінням розвідки Росії у 2019 році. Це сталося перед конференцією з питань дискредитації України.

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ, яке змогло отримати протокол допиту свідка у справі. Ім’я цього свідка не розголошується, але зазначається, що він відбуває покарання за статтею про державну зраду та виїжджав до Росії для організації зустрічі Деркача та ГРУ.

Нардепи провели конференцію "Нові факти про міжнародну корупцію, Бурісму і схему доведення України до банкрутства" 20 листопада 2019 року, а за кілька тижнів до цього Деркач відвідав Санкт-Петербург, де провів зустріч із кураторами від ГУ ГШ ЗС РФ, повідомив свідок. Він додав, що особисто отримав від Деркача інформацію про те, що "Буратіно" є позивним Дубинського.

Зазначається, що свідок також розповів, як у період з 2019 по 2022 рік передав Деркачу від 10 до 15 мільйонів доларів за співпрацю з ГРУ, і припустив, що частина цих грошей дісталася Дубинському та колишньому прокурору Костянтину Кулику.

Як повідомлялося раніше, у травні 2020 року ЗМІ повідомили, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, запис він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

У серпні 2020 року глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Нагадаємо, що Олександра Дубинського підозрюють у держзраді та незаконному виїзді з України. У листопаді минулого року суд заарештував майно нардепа. Як з’ясувалося, він та його родичі були власниками понад 20 квартир.