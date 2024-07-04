Столбики термометров взлетят вверх еще больше: какой будет погода в Украине в конце рабочей недели

Актуальный прогноз погоды от "Телеграфа"

В Украину после продолжительной жары могут вернуться дожди с грозами. Но температура воздуха может оставаться слишком высокой.

Украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказывает, что ждать украинцам в конце первой недели июля. По его словам, в некоторых регионах столбики термометра могут показывать до +39 тепла.

В четверг, 4 июля, ночью без существенных осадков, днем местами в Украине пройдут локальные дожди, в отдельных пунктах возможны шквалы, 17 – 22 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью +13…+20, днем +23…+28; в центральных, южных и восточных регионах ночью +18…+23, днем +33…+39.

Погода в Украине 4 июля

В пятницу, 5 июля, осадков не ожидается, лишь днем в северных и восточных регионах местами пройдут грозовые дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20, днем +23...+28, в центральных, южных и восточных регионах +29...+34 градусов тепла.

Погода в Украине 5 июля

В субботу, 6 июля, благодаря влиянию антициклона с юго-запада Европы, осадков в Украине не предполагается. Ветер северный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18, днем +27...+32 градусов тепла.

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