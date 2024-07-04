Температура перевищить 40 градусів: які області накриє сильна спека найближчими днями

У частині регіонів спекотна погода не затримається надовго

В Україні триває спека, яку приніс із собою липень. Вже наступного тижня стовпчики термометрів показуватимуть понад 40 градусів.

Про це повідомляє метеоресурс Tropical Tidbits. Згідно з прогнозами, синоптиків погода збережеться практично весь тиждень.

Максимальна температура із 8 липня буде на півдні країни. Йдеться про Одеську, Херсонську, Донецьку, Луганську та Харківську області. Кримський півострів також очікує сильна спека.

У східних областях, тим часом очікується до +39. У центральній частині – до +39. На заході температура підійматиметься до +31 градуса.

Як повідомляє сайт Meteoprog, цього року центральний місяць календарного літа розпочався з аномальної спеки, яка охопила більшу частину території країни. Максимальні денні показники першої декади липня можуть досягати позначок +34…+39 °С. При цьому в західних та північних регіонах спекотна погода не затримається надовго, а ось у центрі, на півдні та сході найближчими тижнями очікується пекуче сонце та відсутність дощів.

"Винником настільки спекотної та сухої погоди стане блокуючий синоптичний процес над районами Середньої та Верхньої Волги, пов’язаний з теплим висотним антициклоном. Оскільки він буде малорухомим і локалізується саме над Східною Європою, то складуться сприятливі умови для поступового прогріву та застою, що циркулює в його межах", — йдеться у прогнозі.

Нагадаємо, раніше народний синоптик із Волині Володимир Деркач в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів, на яку погоду українцям чекати в липні 2024 року.