Температура перевищить 40 градусів: які області накриє сильна спека найближчими днями
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У частині регіонів спекотна погода не затримається надовго
В Україні триває спека, яку приніс із собою липень. Вже наступного тижня стовпчики термометрів показуватимуть понад 40 градусів.
Про це повідомляє метеоресурс Tropical Tidbits. Згідно з прогнозами, синоптиків погода збережеться практично весь тиждень.
Максимальна температура із 8 липня буде на півдні країни. Йдеться про Одеську, Херсонську, Донецьку, Луганську та Харківську області. Кримський півострів також очікує сильна спека.
У східних областях, тим часом очікується до +39. У центральній частині – до +39. На заході температура підійматиметься до +31 градуса.
Як повідомляє сайт Meteoprog, цього року центральний місяць календарного літа розпочався з аномальної спеки, яка охопила більшу частину території країни. Максимальні денні показники першої декади липня можуть досягати позначок +34…+39 °С. При цьому в західних та північних регіонах спекотна погода не затримається надовго, а ось у центрі, на півдні та сході найближчими тижнями очікується пекуче сонце та відсутність дощів.
"Винником настільки спекотної та сухої погоди стане блокуючий синоптичний процес над районами Середньої та Верхньої Волги, пов’язаний з теплим висотним антициклоном. Оскільки він буде малорухомим і локалізується саме над Східною Європою, то складуться сприятливі умови для поступового прогріву та застою, що циркулює в його межах", — йдеться у прогнозі.
Нагадаємо, раніше народний синоптик із Волині Володимир Деркач в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів, на яку погоду українцям чекати в липні 2024 року.