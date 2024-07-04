Температура перевалит за 40 градусов: какие области накроет сильная жара в ближайшие дни

В части регионов жаркая погода не задержится надолго

В Украине продолжается жара, которую принес с собой июль. Уже на следующей неделе столбики термометров будут показывать свыше 40 градусов.

Об этом сообщает метеоресурс Tropical Tidbits. Согласно прогнозам, синоптиков, погода сохранится практически всю неделю.

Максимальная температура с 8 июля будет на юге страны. Речь идет об Одесской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Крымский полуостров также ожидает сильная жара.

В восточных областях тем временем ожидается до +39. В центральной части — до +39. На западе температура будет подниматься до +31 градуса.

Как сообщает сайт Meteoprog, в этом году центральный месяц календарного лета начался с аномальной жары, которая охватила большую часть территории страны. Максимальные дневные показатели первой декады июля могут достигать отметок +34…+39 °С. При этом в западных и северных регионах жаркая погода не задержится надолго, а вот в центре, на юге и востоке в ближайшие недели ожидается палящее солнце и отсутствие дождей.

"Виновником столь жаркой и сухой погоды станет блокирующий синоптический процесс над районами Средней и Верхней Волги, связанный с теплым высотным антициклоном. Поскольку он будет малоподвижным и локализуется именно над Восточной Европой, то сложатся благоприятные условия для постепенного прогрева и застоя циркулирующей в его пределах воздушной массы", — говорится в прогнозе.

Напомним, ранее народный синоптик с Волыни Владимир Деркач в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу" рассказал, какой погоды украинцам ждать в июле 2024 года.