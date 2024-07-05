Частину країни розжарить "африканська спека", а іншу накриють грози та град: прогноз до кінця тижня

Літо скоро досягне свого екватора

Значну частину України накрила спека, яка найближчим часом подекуди сягне +40 градусів. Водночас у кількох областях України у п’ятницю пройдуть грози із градом.

"Вдень 5 липня у більшості районів Лівобережжя грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", — попередили в Українському гідрометцентрі.

Вдень 5 липня незначні дощі можливі також у деяких західних та південних областях. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 35 градусів вище за нуль.

У суботу, 6 липня, дощі можливі лише у східних та Харківській областях, на решті території країни без опадів, мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів покажуть +14 +21 градус. Вдень повітря прогріється до 26-35 градусів із позначкою "плюс".

У неділю, 7 липня, дощі прогнозуються у Донецькій та Луганській областях, в решті регіонів сухо та сонячно. Вночі синоптики обіцяють 14-22 (у Криму 23) градуси тепла, вдень буде +26 +35 градусів.

Раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", коли аномальна спека піде на спад, і де вона затримається. Він спрогнозував погоду для України на весь липень.