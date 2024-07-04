Зайшов до автобуса: на Івано-Франківщині жорстоко побили співробітника ТЦК, що загрожує нападнику
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Військовий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості
На Івано-Франківщині чоловік побив співробітника ТЦК. Тепер йому загрожує великий термін.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури. За її інформацією, цей інцидент стався у березні 2024 року на одному з мобільних блокпостів Надвірнянського району. Тоді військовий, виконуючи свої обов’язки, зупинив маршрутку з пасажирами та зайшов усередину з метою оповіщення військовозобов’язаних про мобілізаційні заходи.
Однак, у ході цього процесу, між ним та 56-річним пасажиром виник конфлікт, у ході якого цивільний завдав своєму опоненту кілька ударів у область голови. Внаслідок інциденту співробітник ТЦК отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Наразі нападнику вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального злочину. Справа вже передана до суду і тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Волині чоловік напав на співробітника ТЦК. Інцидент стався у магазині під час перевірки військово-облікових документів.