Зайшов до автобуса: на Івано-Франківщині жорстоко побили співробітника ТЦК, що загрожує нападнику

Військовий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості

На Івано-Франківщині чоловік побив співробітника ТЦК. Тепер йому загрожує великий термін.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури. За її інформацією, цей інцидент стався у березні 2024 року на одному з мобільних блокпостів Надвірнянського району. Тоді військовий, виконуючи свої обов’язки, зупинив маршрутку з пасажирами та зайшов усередину з метою оповіщення військовозобов’язаних про мобілізаційні заходи.

Однак, у ході цього процесу, між ним та 56-річним пасажиром виник конфлікт, у ході якого цивільний завдав своєму опоненту кілька ударів у область голови. Внаслідок інциденту співробітник ТЦК отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Наразі нападнику вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального злочину. Справа вже передана до суду і тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Волині чоловік напав на співробітника ТЦК. Інцидент стався у магазині під час перевірки військово-облікових документів.