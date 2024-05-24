Студенти та школярі навчатимуться влітку? У МОН назвали причину

У зимовий та найскладніший період учням планують зробити великі канікули, але є один нюанс.

Частина українських навчальних закладів у момент відключення електроенергії переходитиме на змішаний режим, тому буде здійснено зміщення навчання. Таким чином, студенти, ймовірно, зможуть навчатися з серпня до червня, але натомість отримають великі зимові канікули.

Про це міністр освіти та науки України Оксен Лісовий відповів "Телеграфу" в інтерв’ю "Навчальний рік змістять на літо: міністр освіти про зарплати вчителів, нові графіки навчання та свою відставку".

"Зараз ми вже відправили на університети рекомендаційний лист, щоб навчання розпочалося раніше – у серпні. Щоб зробити великі канікули у зимовий – найскладніший – період. Відповідно, і завершити навчання пізніше: у червні. По школах ще такий лист не пішов, ми робимо деякі розрахунки", — сказав Лісовий.

Він підкреслив, що усунення навчання буде, найімовірніше, на теплий період. Питання забезпечення електроенергією, за словами міністра, це лише частина проблеми, оскільки ще є питання щодо опалення.

"Ми повинні й цю проблему вирішувати. Тому два комплекси: генерація та зміна графіків. Зараз приймаємо остаточне рішення, але, швидше за все, буде зміщено графіки [навчання] по дню. Тобто не тільки в контексті початку та завершення навчального року та канікулярних періодів, Але і по дню", — пояснив Лісовий.

Це залежатиме від того, чи позмінно організовано навчання у школі, але такий комплекс заходів зараз розробляється.

Нагадаємо, докладніше дізнатися про відключення світла, захист енергосистеми та багато іншого можна в інтерв’ю Володимира Кудрицького для "Телеграфа" : "Коли припинять відключати світло і що потрібно встигнути до зими — глава Укренерго відповів на головні питання".